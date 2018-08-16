Belediye En Az İlkokul Mezunu Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Didim Belediyesi tarafından yayımlanan ilanlar ile birçok kadroda görevlendirilmek üzere 32 personel alımının yapılacağı duyuruldu. Başvuru lartları ve detayları şöyle;

Didim Belediyesi tarafından yayımlanan iş ilanına göre, ağırlıklı olarak beden işçisi ve kamyon şoförü olarak kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.32 kişi Didim Belediyesi'nde kamu personeli olarak görevlendirilecekler. Didim Belediyesinin ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 27 Ağustos olarak açıklandı. Başvuru yapacak adaylar isterlerse ilan numaralarıyla birlikte İŞKUR İl Müdürlükleri ya da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru şartlarında en az ilkokul mezunu adayların başvuru yapabileceği beliriltildi.

23 Beden İşçisi için Başvuru şartları şöyle; (İlan numarası 00004605402)

En az ilkokul mezunu olmak,

Aydın ili içerisinde ikamet etmek,

9 kamyon şoförü için Başvuru şartları şöyle; (İlan numarası 00004605129)

En az ilkokul mezunu olmak,

E sınıfı sürüce belgesine sahip olmak,

En az 1 yıl tecrübeye sahip olmak,

Aydın ilinde ikamet etmek,

Başvuru ilanının en sonunda ise adayların 4 Eylül 2018 tarihinde saat 14.00’de Didim Belediyesi Düğün Salonu’nda bulunması gerektiğini ve kura işleminin gerçekleşeceğini açıklandı.