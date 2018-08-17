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Belediye Daimi İşçi Alımı Yapacak!...

İnebolu Belediyesi Başkanlığı Su İşleri Şefliğinde görevlendirilmek üzere daimi (sürekli) işçi alımı yapılacağı yayımlanan ilan ile duyuruldu.

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Belediye Daimi İşçi Alımı Yapacak!...

İnebolu Belediyesi Başkanlığı Su İşleri Şefliğinde görevlendirilmek üzere daimi (sürekli) işçi alımı yapılacağı yayımlanan ilan ile duyuruldu.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:41
Belediye Daimi İşçi Alımı Yapacak!...

İnebolu Belediyesi Başkanlığı Su İşleri Şefliğinde görevlendirilmek üzere daimi (sürekli) işçi alımı yapılacağı yayımlanan ilan ile duyuruldu.

İnebolu Belediyesi'nin yayımldığı ilan duyurusu şöyle;

Kurumumuz İnebolu Belediye Başkanlığına alınacak 1 adet Daimi İşçi için, 09 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çalışma ve İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğüne 13/08/2018 tarihli ve 6443144/342 sayılı yazımız ile İşgücü talebinde bulunulmuş olup, söz konusu talebimizin 17/08/2018 tarihinde yayımlanması talep edilmiştir.

Söz konusu 1 Daimi İşçi için aranılan şartlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından www.iskur.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak olup, isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

MESLEK DALI ADEDİ ÖĞRENİM | ARANAN NİTELİKLER

DURUMU Arıtma — Tesisi — İşletme | 1 İlköğretim- | Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri eğitimine dair Operatörü Lise sertifika veya belgesi bulunmak.

B Sınıfı ehliyet sahibi olmak.(En az 5 Yıl deneyim)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.08.2018 11:00
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Belediye AlımlarıBelediye Işçi Alımları
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