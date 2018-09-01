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Belediye Birçok Poziyonda KPSS'siz Memur Alımı Yapıyor!..

Ankara'da 2 Belediye tarafından yayınlanan ilan ile en az ilkokul mezunu 56 güvenlik görevlisi, işçi ve personel alımı yapıyor. Belediyenin alım ilanı detaylıca incelendiğinde KPSS şartının da aranmadığı görülüyor.

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Belediye Birçok Poziyonda KPSS'siz Memur Alımı Yapıyor!..

Ankara'da 2 Belediye tarafından yayınlanan ilan ile en az ilkokul mezunu 56 güvenlik görevlisi, işçi ve personel alımı yapıyor. Belediyenin alım ilanı detaylıca incelendiğinde KPSS şartının da aranmadığı görülüyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 20:56
Belediye Birçok Poziyonda KPSS'siz Memur Alımı Yapıyor!..

Ankara Elmadağ Belediyesi tarafından yayınlanan ilan ile en az ilkokul mezunu 56 güvenlik görevlisi, işçi ve personel alımı yapıyor. Belediyenin alım ilanı detaylıca incelendiğinde KPSS şartının da aranmadığı görülüyor. 

Yeni yayınlanan ilanlarla 2 farklı belediyeye 56 güvenlik görevlisi, işçi ve diğer pozisyonlarda personel alımları yapılacak. Başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor.  Üstelik başvuru için KPSS şartı da aranmıyor.

Alımı yapılacak personel sayıları ve pozisyonlar şöyle;

  • 6 kişi ağır vasıta şoförü,
  • 9 kişi güvenlik görevlisi,
  • 4 kişi antrenör,
  • 8 kişi ofis personeli,
  • 1 kişi salon sorumlusu,
  • 1 kişi garson,
  • 3 kişi işçi,
  • 10 kişi park bahçe bakım personeli,
  • 1 kişi freze operatörü,
  • 1 kişi finişler operatörü,
  • 1 kişi silindir operatörü,
  • 2 kişi kaynak ustası,
  • 1 kişi elektrik tesisat işçisi,
  • 2 kişi otomotiv mekanikeri,
  • 1 kişi elektronik onarımcısı,
  • 1 kişi torna ustası,
  • 1 kişi inşaat mühendisi
  • 1 kişi inşaat teknikeri

Başvuru yapacak adaylar işin niteliğine ve özelliklerine göre ortaokul, lise, önlisans veya lisans mezunu olması gerekiyor. Ayrıca alım unvana göre sertifika, ustalık belgeleri ve sürücü ehliyetlerine sahip adayların başvurusu kabul edilecektir.

Başvurular 7 Eylül 2018 tarihi saat 17:00 mesai bitimine kadar bizzat başvuracak aday tarafından Elmadağ Belediye Personel İstihdam Ltd.Şti. ve Çankaya Belediyesi Personel Temin Ltd.Şti'ne yapılması gerekmektedir. Adresler ve iletişim numaraları başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Memur Alım İlanı Başvuru Kılavuzu için tıklayınız

Son Başvuru Tarihi: 07 Eylül 2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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