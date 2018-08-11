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Belediye Bekçi Ve Kamu Personeli Alımı

Tekirdağ Çorlu Belediyesi tarafından yayımlanan ilan ile daimi - tam süreli KPSS Şartıolmadan bekçi ve tesis görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

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Belediye Bekçi Ve Kamu Personeli Alımı

Tekirdağ Çorlu Belediyesi tarafından yayımlanan ilan ile daimi - tam süreli KPSS Şartıolmadan bekçi ve tesis görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 21:11
Belediye Bekçi Ve Kamu Personeli Alımı

Tekirdağ Çorlu Belediyesi tarafından yayımlanan ilan ile daimi - tam süreli KPSS Şartıolmadan bekçi ve tesis görevlisi alımı yapacağını duyurdu. 

Çorlu Belediyesi tarafından yayımlanan ilan ile Bekçi ve Spor tesisi görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 17:00 mesai bitimine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Alımlar Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanlığına yapılacaktır.

Yayımlanan ilana başvuru yapacakların öğrenim durumu olarak ilkokul, lise, önlisans veya lisans mezunu adaylar başvuru yapabileck. KPSS şartı olmadan yayımlanan ilana şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Alımlarda 18 ila 45 yaş aralığında olanların başvurusu kabul edilecektir.

Başvuracakların adli sicil kaydı olmaması ve çalışmaya engel bir durumunu olmaması gerekmektedir.

İstenen belgeler şöyle;

  • nüfus cüzdan fotokopisi
  • 6 adet vesikalık fotoğraf
  • adli sicil belgesi
  • diploma fotokopisi

Alımı yapılacak 1 kişi bekçi ve 1 kişi spor tesisi görevlisi (kamu personeli alımı) daimi ve kadrolu olarak çalıştırılacaktır. Başvuru hakkında geniş bilgi ve iletişim adresleri aşağıda verilen kılavuz içerisinde verilmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 13 Ağustos 2018

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Bekçi Alım Kılavuzu İçin Tıklayınız

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.08.2018 21:59
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ BelediyesiBekçi AlımıKamu Personeli Alımı
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Murat 29 dakika önce

Mardin için güvenlik korucusu alımı nezaman bir an önce açıklamanızı istiyoruz

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