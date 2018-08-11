Belediye Bekçi Ve Kamu Personeli Alımı

Tekirdağ Çorlu Belediyesi tarafından yayımlanan ilan ile daimi - tam süreli KPSS Şartıolmadan bekçi ve tesis görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

Çorlu Belediyesi tarafından yayımlanan ilan ile Bekçi ve Spor tesisi görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 17:00 mesai bitimine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Alımlar Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanlığına yapılacaktır.

Yayımlanan ilana başvuru yapacakların öğrenim durumu olarak ilkokul, lise, önlisans veya lisans mezunu adaylar başvuru yapabileck. KPSS şartı olmadan yayımlanan ilana şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Alımlarda 18 ila 45 yaş aralığında olanların başvurusu kabul edilecektir.

Başvuracakların adli sicil kaydı olmaması ve çalışmaya engel bir durumunu olmaması gerekmektedir.

İstenen belgeler şöyle;

nüfus cüzdan fotokopisi

6 adet vesikalık fotoğraf

adli sicil belgesi

diploma fotokopisi

Alımı yapılacak 1 kişi bekçi ve 1 kişi spor tesisi görevlisi (kamu personeli alımı) daimi ve kadrolu olarak çalıştırılacaktır. Başvuru hakkında geniş bilgi ve iletişim adresleri aşağıda verilen kılavuz içerisinde verilmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 13 Ağustos 2018