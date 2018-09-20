Belediye Başkanlığı Kadın-Erkek KPSS En Az Puan ile Tekniker Memur Alım İlanı

Alay Belediye Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilk defa atanmak üzere tekniker alım ilanı yapacağını duyurdu.

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI

Alay Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri , KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla tekniker alınacaktır.

İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP93 türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Ön lisans programlarından Endüstriyel Elektronik bölümünden mezun olmak

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru sırasında;

Başvuru Formu, Kurumumuzdan temin edilecektir. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi, KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı, Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi, Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır), Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adayların, sözlü sınava katılabilmek için; Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 03/10/2018 gününden 05/10/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya Posta yolu ile iadeli taahhütlü olarak yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 08/10/2018 tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.