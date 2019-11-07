Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un ‘’kurum dışı kamu işçi alımı’’ kategorisinde yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 vasıflı beden işçisi, 2 elektrik teknikeri, 1 kaynakçı ve 1 enerji sistemleri mühendisi olmak üzere toplamda 12 nitelikli personel alımı yapacak. Personel alımı başvuruları 08 Kasım 2019 tarihinde sabah saat 08:00’da başlayacak olup mesai bitimine kadar devam edecektir.

BAŞVURU ADRESİ;

Güzelhisar Mah. Adnan Menderes Bulvarı Karataş Apt. No:99/2 Efeler Aydın

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

50 yaşını doldurmamış olmak,

Aydın il sınırları içerisinde ikamet etmiş olmak,

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin İŞKUR sayfasında yayınladığı resmi alım ilanını görüntülemek için burayı tıklayınız