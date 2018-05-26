AK Parti'den İhraç Edilmişti: Belediye Başkanlığından da Alındı

Son dakika haberi Denizli'ye bağlı Kale İlçesinin bedeliye başkanı görevinden alındı.

Kale'de belediye başkanlığına 2014 yerel seçiminde AK Parti'den aday olan ve seçile, Temmuz 2017'de partisinden ihraç edilen Erkan Hayla'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte görevinden alınan Hayla, belediyedeki özel eşyalarını toplayarak ayrıldı.

DHA'nın son dakika olarak geçtiği bilgiye göre; Hayla, 2017 Haziran'ından bu yana bağımsız olarak Kale İlçesinin Belediye Başkanlığı görevine devam ediyordu.

Görevden alındığına dair kararın eline ulaştığını belirten Erkan Hayla, şu değerlendirmelerde bulundu: "Karar geldi elimize ulaştı. Ne yazık ki görevden alındık. Bir basın açıklaması yapacağım"

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