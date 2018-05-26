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AK Parti'den İhraç Edilmişti: Belediye Başkanlığından da Alındı

Denizli'nin Kale Belediye Başkanı olan ve geçtiğimiz Temmuz ayında partisinden ihraç edilen Erkan Hayla, görevinden alındı.

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AK Parti'den İhraç Edilmişti: Belediye Başkanlığından da Alındı

Denizli'nin Kale Belediye Başkanı olan ve geçtiğimiz Temmuz ayında partisinden ihraç edilen Erkan Hayla, görevinden alındı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 09:17
AK Parti'den İhraç Edilmişti: Belediye Başkanlığından da Alındı

Son dakika haberi Denizli'ye bağlı Kale İlçesinin bedeliye başkanı görevinden alındı.

Kale'de belediye başkanlığına 2014 yerel seçiminde AK Parti'den aday olan ve seçile, Temmuz 2017'de partisinden ihraç edilen Erkan Hayla'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte görevinden alınan Hayla, belediyedeki özel eşyalarını toplayarak ayrıldı.

DHA'nın son dakika olarak geçtiği bilgiye göre; Hayla, 2017 Haziran'ından bu yana bağımsız olarak  Kale İlçesinin Belediye Başkanlığı görevine devam ediyordu.

Görevden alındığına dair kararın eline ulaştığını belirten Erkan Hayla, şu değerlendirmelerde bulundu: "Karar geldi elimize ulaştı. Ne yazık ki görevden alındık. Bir basın açıklaması yapacağım"

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Son DakikaErkan HaylaKale Belediye Başkanı
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