4000 TL Maaşla Zabıta Memuru Olma Şansı!

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait personel ihtiyacını gidermek adına Devlet Personel Başkanlığı tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak 2 farklı belediye tarafından en az 4000 TL maaşla görevlendirilmek üzere KPSS 60 puan adaylar arasından zabıta memuru alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar...

Zabıta memuru alımı yapan belediyeler Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Isparta'ya bağlı Senir Belediye Başkanlığıdır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta memurunun yanında daha birçok farklı pozisyonda memur alımı yapıyor. Diğer memur alım kadrolarını görmek için daha önce hazırladığımız "KPSS 60 Puanla Yüzlerce Memur Alınacak! Zabıta, İtfaiye ve Memur Alımları" başlıklı haberimizi de okuyabilirsiniz.

DİYARBAKIR BELEDİYESİ 70 ZABITA MEMURU ALIYOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı lise mezunu 26, önlisans mezunu 21, lisans mezunu 23 zabıta memuru alacak. Adayların 2018 yılında girdiği KPSS'den en az 60 puan almış olması gerekiyor. Lise mezunu adaylar ile lisans mezunu adayların en az B sınıfı ehliyete sahip olması gerekirken, önlisans mezunu adayların en az C sınıfı ehliyete sahip olması gerekiyor.

Kadro derecelerine göre zabıta memurlarına en az 4000 TL maaş ödenecek.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

Başvurular 20 Şubat 2019 tarihinde başladı ve 6 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek.

Posta veya e-mail yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuruların şahsen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılmalıdır.

Diyarbakır Belediyesi tarafından yapılan memur alımları ile ilgili detaylara ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.

SENİR BELEDİYESİ DE ZABITA MEMURU ALIYOR

Seni Belediye Başkanlığı tarafından en az lisans mezunu olmak ve B ehliyetine sahip olmak şartıyla 2 zabıta memuru alınıyor. KPSS'den en az 60 puan alan adayların başvuru yapabileceği ilanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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