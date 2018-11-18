4 Belediye Çok Sayıda Memur Alıyor

5 farklı belediye çok sayıda memur alımı yapıyor. KPSS Cafe olarak başvuruları devam eden belediye kamu personeli ilanlarını bir araya getirdik. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Öncelikle alım yapacak belediyeleri ve hangi pozisyonlarda memur alımı yapacakları konusuna değinelim.

Bağcılar Belediye Başkanlığı 40 Zabıta Memuru Alacak

İznik Belediye Başkanlığı 1 Mühendis Alacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50 Zabıta Memuru Alacak

Ardeşen Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru Alacak

Ardeşen Belediye Başkanlığı zabıta memurluğu ilanına başvurmak için en az lisans mezunu olmalı ve 2018 KPSS'den en az 70 puan almış olmanız gerekmektedir. İlana kadın ve erkek adaylar 30 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru yapabilirler.

Ardeşen Belediye Başkanlığı'nın zabıta memurluğu ilanının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25 Lisans mezunu, 25 Lise mezunu olmak üzere 50 Zabıta memuru alımı yapıyor. Lisans mezunu olanlar -Ekonomi -İktisat -İş İdaresi ve İktisat -İş İdaresi -İşletme -Muhasebe-Finansman -Muhasebe ve Finans Yönetimi -Pazarlama -Yönetim ve Organizasyon -Kamu Yönetimi -Uluslararası İlişkiler -İnsan Kaynakları Yönetimi -İnsan Kaynakları -Halkla İlişkiler -Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezun olmalıdır.

2018 KPSS LİSANS ve 2018 KPSS Ortaöğretim sınavlarından en az 70 puan almış olmanız gerekmektedir.

İlana kadın ve erkek adaylar 30 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru yapabilirler.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilanının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

İznik Belediye Başkanlığı 1 mühendis alımı yapacak. İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu kadın ve erkek adayların başvuru yapabilecceği ilanın detaylarında 2018 KPSS Lisans sınavından en az 85 puan almış olmak gerektiği belirtiliyor.

İlana 29 Kasım 2018 ile 3 Aralık 2018 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz.

İznik Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan mühendis alım ilanının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak. Zabıta Memurluğu'na lise, önlisan ve lisans mezunları başvuru yapabilirler. KPSS'den en az 60 puan almış olan adayların başvuru yapabileceği ilana başvurular 3 Aralık 2018 tarihinde başlayacak ve 7 Aralık 2081 tarihinde sona erecek.

Önlisans ve Lisans mezunları için mezunyet bölümleri de ayrıca belirtilmiştir.

Bağcılar Belediye Başkanlığı'nın yayımladığı ilanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.