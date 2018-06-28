Ziraat Bankasına 235 Personel Alınacak (Başvuru Şartları, Tarihi, Başvuru Linki)

Ziraat Bankası 2018 yılı personel alımı için personel alımı başvuruları sürüyor. Ziraat Bankası'nın kariyer sayfasından geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuruda Banka'nın İstanbul ve çeşitli şehirlerde toplamda 235 personel alımı yapacağı, ilgili alımlar için başvuru sürecinin 6 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti. Bankadan yapılan duyuruda İstanbul Şubelerine 100, Ziraat Katılım'ın çeşitli şehirlerdeki şubelerine 95, Ziraat Teknoloji'ye 40 uzman yardımcısı alınacağı belirtilmişti. Başvuruda bulunacak adayların kamu haklarından mahrum olmaması, 4 senelik ünivesite mezunu olması (Bknz. Pozisyon Genel Şartları ya da resmi internet sitesi) 1988 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor. Diğer başvuru genel ve özel şartlarını bankanın resmi internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzlarından öğrenebilirsiniz.

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