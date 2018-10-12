ziraat bankası unvanda yükselme sınavı giriş belgeleri yayımlandı

Ziraat Bankası Unvanda Yükselme Sınavı Giriş Belgeleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda ''14 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ziraat Bankası Unvanda Yükselme Sınavı giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgelerine 08-13 Ekim 2018 tarihleri arasında erişilebilir.'' ifadelerine yer verildi.
Ziraat Bankası Unvanda Yükselme Sınavı Giriş Belgelerine ulaşmak için tıklayınız.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA