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Yapı Kredi Ocak 2018 Personel Alım İlanları Yayımlandı (Türkiye Geneli)

Yapı Kredi Bankası, Türkiye genelinde bulunan şubelerinde istihdam etmek üzere farklı pozisyonlara çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Peki Yapı Kredi Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? Alım yapılacak pozisyonlar hangileri?

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Yapı Kredi Ocak 2018 Personel Alım İlanları Yayımlandı (Türkiye Geneli)

Yapı Kredi Bankası, Türkiye genelinde bulunan şubelerinde istihdam etmek üzere farklı pozisyonlara çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Peki Yapı Kredi Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? Alım yapılacak pozisyonlar hangileri?

17 Ocak 2018 Çarşamba 23:31
Yapı Kredi Ocak 2018 Personel Alım İlanları Yayımlandı (Türkiye Geneli)

Yapı Kredi Bankası tarafından çeşitli kariyer ve ilan sayfaları üzerindne personel alım ilanı yayımlandı.

Türkiye bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünerek vatandaşlara en iyi hizmeti götürmeyi hedef haline getirmiş olan Yapı Kredi, yeni personeller alarak hm hizmet kalitesini arttırmak, hem de genç. işsizlere istihdam kapısı olmayı sürdürmek istiyor. Bu kapsamda Ocak 2018 dönemine ait personel alım ilanlarında Yapı Kredi, Türkiye genelinde bulunan şubelerinde farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan ilanlarda banka toplamda 81 pozisyonun boşta olduğunu açıkladı.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Bireysel Kredi Tahsis Raporlama Uzmanı    İstanbul(Avr.) 
Capital Structure Advisory Associate    İstanbul(Avr.), .
Engelli Ofis Destek Yetkilisi      Eskişehir, Gaziantep..
Yeni Mezun Yazılım Geliştirmeci (Irregular)    İstanbul(Avr.), 
KOBİ İş Geliştirme Uzmanı    İstanbul(Avr.), 
Senior IT Auditor    İstanbul(Avr.), .
Yeni Mezun BT İş Analisti (Irregular)    İstanbul(Avr.), ..
Şube Ağı Eğitim Tasarım ve Geliştirme Uzmanı    İstanbul(Avr.), ...
Sistem Mühendisi - Güvenlik    İstanbul(Avr.), .
Bireysel Kredi Tahsis Analitiği Uzmanı    İstanbul(Avr.), ..
YK Leasing Samsun Bölge Portföy Yönetmeni    Samsun 
Kıdemli Sistem Yöneticisi    Kocaeli  
İnsan Kaynakları Destek Hattı Yetkilisi    İstanbul(Avr.), ...  
Genel Müdürlük Eğitim Tasarım ve Geliştirme Uzmanı    İstanbul(Avr.), ..
Mali Suçlar İzleme ve Kontrol Uzmanı    İstanbul(Avr.), ..
Portföy Yöneticisi    İstanbul(Avr.), 
Marketing Optimization Specialist/Data Scientist    İstanbul(Avr.), ..
IT Geliştirme ve Denetçi Raporlama Destek Uzmanı    İstanbul(Avr.), ...
Junior Dealer    İstanbul(Avr.)  
Bireysel Kredi Risk Analitiği Uzmanı    İstanbul(Avr.), ... 
BT Araçları Yönetimi ve Bilgi Tedarik Uzmanı    İstanbul(Avr.), ... 
Kredi Riski Raporlama Uzmanı    İstanbul(Avr.), ..
Kredi Riski Bütçeleme ve Analitik Uzmanı    İstanbul(Avr.), ..
BDDK Denetim ve Koordinasyon Uzmanı    İstanbul(Avr.) 
Emerging Payment Products Associate    İstanbul(Avr.), .
Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Uzmanı    İstanbul(Avr.), ...
GM KOBİ Tahsis Destek ve Performans Takibi Uzmanı    İstanbul(Avr.), ..
KOBİ Kredi Tahsis Uzmanı – KONYA    Konya   
Kobi Kredi Tahsis Uzmanı - ADANA    Adana  
Kobi Kredi Tahsis Uzmanı - GAZİANTEP    Gaziantep    
Kobi Kredi Tahsis Uzmanı - ANKARA    Ankara 
Kobi Kredi Tahsis Uzmanı - İZMİR    İzmir 
Kobi Kredi Tahsis Uzmanı - ANTALYA    Antalya 
Kobi Kredi Tahsis Uzmanı - ISTANBUL    İstanbul(Avr.), ...  
Bankacılık Hukuk / Avukat    İstanbul(Avr.), ... 
M&A Advisory Associate    İstanbul(Avr.), ... 
Müşteri İletişim Merkezi Satış Yetkilisi    İzmir   
Piyasa Riski Analiz Uzmanı    İstanbul(Avr.), ...  
Bireysel Kredi Risk Stratejileri Müdürü    İstanbul(Avr.), ... 
Bireysel Kredi Tahsilat Analitiği ve Raporlama Uzm    Kocaeli, İstanbul(Asya)  
İnsan Kaynakları Geliştirme Uzmanı    İstanbul(Avr.)  
Müfettiş    İstanbul(Avr.), ..
Bankacılık Ürünleri Satışı-Avrupa    İstanbul(Avr.)   
Bankacılık Ürünleri Satışı-Asya    İstanbul(Asya)    
Müşteri İletişim Merkezi Yetkilisi (Samsun)    Samsun    
Part Time Gişe Destek Yetkilisi    Afyon, Amasya, ...
Kurumsal Portföy Yönetmen Yardımcısı    İstanbul(Asya)  
Kurumsal Portföy Destek Asistanı    Ankara, İstanbul(Avr.)  
Ticari Portföy Yönetmeni/Yönetmen Yrd    Ankara, Antalya... 
Gişe Yetkili Yardımcısı (Dönemsel)    Adıyaman, Afyon...

Başvuru

Yapı Kredi personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalyarak yeni sekmede açması ve kendisine uygun pozisyona bu adres üzerinden müracaat etmesi gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/yapi-kredi-is-ilanlari-c2108-p12166/

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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