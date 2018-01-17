Yapı Kredi Ocak 2018 Personel Alım İlanları Yayımlandı (Türkiye Geneli)

Yapı Kredi Bankası tarafından çeşitli kariyer ve ilan sayfaları üzerindne personel alım ilanı yayımlandı.

Türkiye bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünerek vatandaşlara en iyi hizmeti götürmeyi hedef haline getirmiş olan Yapı Kredi, yeni personeller alarak hm hizmet kalitesini arttırmak, hem de genç. işsizlere istihdam kapısı olmayı sürdürmek istiyor. Bu kapsamda Ocak 2018 dönemine ait personel alım ilanlarında Yapı Kredi, Türkiye genelinde bulunan şubelerinde farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan ilanlarda banka toplamda 81 pozisyonun boşta olduğunu açıkladı.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Bireysel Kredi Tahsis Raporlama Uzmanı İstanbul(Avr.)

Capital Structure Advisory Associate İstanbul(Avr.), .

Engelli Ofis Destek Yetkilisi Eskişehir, Gaziantep..

Yeni Mezun Yazılım Geliştirmeci (Irregular) İstanbul(Avr.),

KOBİ İş Geliştirme Uzmanı İstanbul(Avr.),

Senior IT Auditor İstanbul(Avr.), .

Yeni Mezun BT İş Analisti (Irregular) İstanbul(Avr.), ..

Şube Ağı Eğitim Tasarım ve Geliştirme Uzmanı İstanbul(Avr.), ...

Sistem Mühendisi - Güvenlik İstanbul(Avr.), .

Bireysel Kredi Tahsis Analitiği Uzmanı İstanbul(Avr.), ..

YK Leasing Samsun Bölge Portföy Yönetmeni Samsun

Kıdemli Sistem Yöneticisi Kocaeli

İnsan Kaynakları Destek Hattı Yetkilisi İstanbul(Avr.), ...

Genel Müdürlük Eğitim Tasarım ve Geliştirme Uzmanı İstanbul(Avr.), ..

Mali Suçlar İzleme ve Kontrol Uzmanı İstanbul(Avr.), ..

Portföy Yöneticisi İstanbul(Avr.),

Marketing Optimization Specialist/Data Scientist İstanbul(Avr.), ..

IT Geliştirme ve Denetçi Raporlama Destek Uzmanı İstanbul(Avr.), ...

Junior Dealer İstanbul(Avr.)

Bireysel Kredi Risk Analitiği Uzmanı İstanbul(Avr.), ...

BT Araçları Yönetimi ve Bilgi Tedarik Uzmanı İstanbul(Avr.), ...

Kredi Riski Raporlama Uzmanı İstanbul(Avr.), ..

Kredi Riski Bütçeleme ve Analitik Uzmanı İstanbul(Avr.), ..

BDDK Denetim ve Koordinasyon Uzmanı İstanbul(Avr.)

Emerging Payment Products Associate İstanbul(Avr.), .

Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Uzmanı İstanbul(Avr.), ...

GM KOBİ Tahsis Destek ve Performans Takibi Uzmanı İstanbul(Avr.), ..

KOBİ Kredi Tahsis Uzmanı – KONYA Konya

Kobi Kredi Tahsis Uzmanı - ADANA Adana

Kobi Kredi Tahsis Uzmanı - GAZİANTEP Gaziantep

Kobi Kredi Tahsis Uzmanı - ANKARA Ankara

Kobi Kredi Tahsis Uzmanı - İZMİR İzmir

Kobi Kredi Tahsis Uzmanı - ANTALYA Antalya

Kobi Kredi Tahsis Uzmanı - ISTANBUL İstanbul(Avr.), ...

Bankacılık Hukuk / Avukat İstanbul(Avr.), ...

M&A Advisory Associate İstanbul(Avr.), ...

Müşteri İletişim Merkezi Satış Yetkilisi İzmir

Piyasa Riski Analiz Uzmanı İstanbul(Avr.), ...

Bireysel Kredi Risk Stratejileri Müdürü İstanbul(Avr.), ...

Bireysel Kredi Tahsilat Analitiği ve Raporlama Uzm Kocaeli, İstanbul(Asya)

İnsan Kaynakları Geliştirme Uzmanı İstanbul(Avr.)

Müfettiş İstanbul(Avr.), ..

Bankacılık Ürünleri Satışı-Avrupa İstanbul(Avr.)

Bankacılık Ürünleri Satışı-Asya İstanbul(Asya)

Müşteri İletişim Merkezi Yetkilisi (Samsun) Samsun

Part Time Gişe Destek Yetkilisi Afyon, Amasya, ...

Kurumsal Portföy Yönetmen Yardımcısı İstanbul(Asya)

Kurumsal Portföy Destek Asistanı Ankara, İstanbul(Avr.)

Ticari Portföy Yönetmeni/Yönetmen Yrd Ankara, Antalya...

Gişe Yetkili Yardımcısı (Dönemsel) Adıyaman, Afyon...

Başvuru

Yapı Kredi personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalyarak yeni sekmede açması ve kendisine uygun pozisyona bu adres üzerinden müracaat etmesi gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/yapi-kredi-is-ilanlari-c2108-p12166/

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