Türkiye Vakıflar Bankası 160 Kişi Alıyor (Hangi Bölümlerden Mezun Kişiler Başvurabilir?)

Vakıflar Bankası 160 Kişi Alıyor (Hangi Bölümlerden Mezun Kişiler Başvurabilir Açıklandı)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Müfettiş Yardımcılığı sınavı için başvuru süreci devam ediyor. Türkiye Vakıflar Bankası'ndan geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuruda kuruma 160 kişilik alım yapılacağı, bu alımlar için kontenjanların belirlendiği, sınav ücretinin 50 TL olacağı, Başvuruda bulunacak adayların 4.3.1990 ya da sonraki bir tarihte doğmuş olmaları gerektiği belirtildi.

Peki söz konusu sınav ne zaman yapılacak, hangi bölüm mezunları başvurabilecek? Vakıflar Bankası'nca yapılan açıklamada, aşağıdaki bölümlerden mezun olan adayların başvuru yapabileceği belirtildi:

Sınava başvurmak isteyen adayların;

1- T.C. vatandaşı olmaları,

2- Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları,

4- Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamaları,

5- En az 4 yıllık eğitim veren, Üniversitelerin;

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi(İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri, Hukuk Fakülteleri veya Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümleri, Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Bölümleri ile Mimarlık Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, İnşaat, Makine, Makine ve İmalat, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği bölümleri

mezunları veya yetkili makamlarca bunlara eşdeğerliği tespit edilmiş yabancı öğretim kurumları mezunları veyamülakat tarihi itibarıyla mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmaları,

6- Adayların 04.03.1990 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,

7- Erkek Adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle muaf tutulmaları, ( Yazılı Sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adayların başvuruları kabul edilebilecektir.) 8- Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde ve her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmaları, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.) 9- Daha önce Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı başta olmak üzere Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, (Teftiş Kurulu Yazılı Sınavını kazanarak sözlü sınavdan sonra Banka'nın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez ancak daha önce Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılıp yazılı sınavı kazanan ama sözlü sınava katılmayan adaylar sınava kabul edilir.)* gerekmektedir.

YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILACAK

YAZILI SINAV 4 MART 2018 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK.

BAŞVURULARLA İLGİLİ YAPILAN BİLGİLENDİRME

Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Başvurularla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Sınava başvuru aşamaları; Adayların,

(Sınav ücreti 25.12.2017 Pazartesi günü saat: 10.00'dan 12.01.2018 Cuma günü saat 17.00'ye kadar T. Vakıflar Bankası T.A.O. Şubelerinden adayın TC Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT kabul edilmeyecektir. Online başvuru yapılmadan önce sınav giriş ücretinin (50 TL) yatırılmış olması gerekmekte olup aksi halde başvuru gerçekleştirilemeyecektir.) - Bankamızın ""www.vakifbank.com.tr" " adresinde yer alan "Sınav Başvuru Formu"nu online erişim suretiyle doldurmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yüklemeleri (Para yatırıldıktan sonra, sisteme yapılacak başvuru için, sistem 12.01.2018 Cuma günü 24:00'a kadar açık olacaktır.)

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