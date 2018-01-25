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Tecrübesiz Lise Mezunu Banka Personeli Alım İlanı-Başvurular Başladı

Denizbank en az lise mezunu vatandaşlar arasından tecrübesiz personel alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Personel alımına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

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Tecrübesiz Lise Mezunu Banka Personeli Alım İlanı-Başvurular Başladı

Denizbank en az lise mezunu vatandaşlar arasından tecrübesiz personel alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Personel alımına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

25 Ocak 2018 Perşembe 18:18
Tecrübesiz Lise Mezunu Banka Personeli Alım İlanı-Başvurular Başladı

DenizBank en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını açıkladı.

Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan Denizbank yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Banka tarafından çeşitli ilan sayfaları üzerinden yayımlanan personel alım ilanında şu ifadelere yer verildi:

• 30 yaşını aşmamış,

• Devam zorunluluğu olmayan Üniversite öğrencisi yada en az Lise mezunu,

• Diksiyonu düzgün ve insan ilişkilerinde başarılı,

• Şehirlerarası konaklamalı seyahat engeli olmayan,

• Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,

• Takım çalışmasına yatkın,

• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

İş Tanımı

Mobil Satış Ekiplerimizde; sahada aktif bir şekilde Kredi Kartı, Bireysel Kredi, İşletme Kart, KMH, SGK emekli maaş devri, Otomatik Ödeme, Dijital Bankacılık ürünleri ve sigorta satışı yapacak takım arkadaşları arıyoruz.


Deniz’de nasıl bir İKLİM olduğunu merak ediyorsan @denizdekariyer Instagram ve @DenizBankik Twitter hesabımızı takip edebilirsin. 

Yayımlanan ilanada alınacak personellerin tecrübesiz olmaları istendi.

Başvuru

DenizBank personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://goo.gl/ySsLtp

Memur alım ilanlarından haberdar olmak için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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