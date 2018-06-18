Tecrübeli-Tecrübesiz 130 Banka Personeli Alımı (En Az Lise Mezunu-İŞKUR ile)

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu banka personeli alımı yapıldığına yer verildi.

İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda çeşitli bankalar, Türkiye genelinde bulunan şube ve merkezlerinde boşta bulunan pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yapılan alıma başvuru yapacak adayların lise, önlisans ve lisans mezunu olması gerekmektedir. Birçok pozisyon için tecrübe şartı aranmazken, alınacak personeller aşağıdaki kadrolarda ve bankalarda çalıştırılacak.

ALIM YAPAN BANKALAR

QNB FİNANSBANK

FİNANSBANK A.Ş

DENİZBANK AŞ.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

AKBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FİNANS BANK.A.Ş

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Satış Temsilcisi / Plasiyer

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı

Büro Memuru (Genel)

Bankacılık Meslek Elemanı

Büro İşçisi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Beden İşçisi (Genel)

İLANLAR

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması, bankacılık alanında kariyer hedefi olması, diksiyonu düzgün olması, iletişim becerileri yüksek olması, İŞKUR kaydı olması ve işsiz olması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlanlara başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması gerekmektedir. Açılan sayfada İşyeri Unvanı yazan kısma BANK yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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