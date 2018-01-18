TEB Ocak 2018 Dönemi Personel Alım İlanları Yayımlandı-İnternetten Başvuru

Türkiye Bankacılık Sektörünün öncü kuruluşlarından oaln TEB çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilanında personel alımı yapacağını açıkladı.

1927 yılında kurulan ve kurulduğu ilk gündne bu yana müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedef haline getirmiş olan Türk Ekonomi Bankası, yayımladığı ilanında farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Alacağı yeni personeller ile müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken genç işsizlere de istihdam kapısı olmayı planlıyor. Buna göre TEB Ocak 2018 dönemi personel alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda TEB'in Türkiye genelinde bulunan şubelerinde boşta bulunan 74 pozisyona personel alımı yapılacağı belirtildi.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve İlleri

AKTİF SATIŞ TEMSİLCİSİ-SAMSUN Samsun

İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi Samsun

Bireysel Müşteri İlişkileri Yöneticisi Samsun

Bireysel Müşteri İlişkileri Yöneticisi Trabzon

Aktif Satış Temsilcisi - Adapazarı Kocaeli, Sakarya

İşe Alım ve Kariyer Planlama Yöneticisi İstanbul(Asya)

Customer Analytics Supervisor (New Graduate) İstanbul(Asya)

Customer Analytics Assistant Manager İstanbul(Asya)

TEB Arval - Araç Satın Alma Yetkilisi İstanbul(Avr.)

TEB ARVAL MUHASEBE YETKİLİSİ İstanbul(Avr.), ..

Bireysel Müşteri İlişkileri Yöneticisi İstanbul(Avr.)

KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticisi İstanbul(Avr.)

Cetelem-Sistem Geliştirme Yönetmeni / Yöneticisi İstanbul(Avr.)

Kurumsal Krediler Tahsis Yöneticisi İstanbul(Asya)

Yıldız Müşteri İlişkileri Yöneticisi İstanbul(Asya)

KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticisi İstanbul(Asya)

Aktif Satış Temsilcisi-Trakya Bölge Kırklareli, Tekirdağ

Aktif Satış Temsilcisi-Edirne Edirne

Engelli Genel Başvuru İstanbul(Avr.),

İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi İstanbul(Asya)

Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi İstanbul(Asya)

Aktif Satış Temsilcisi - Ankara Ankara

Kurumsal Bankacılık Strateji Planlama Yöneticisi İstanbul(Asya)

Kredi Portföy Yönetimi&Politikaları Yönetici Yrd. İstanbul(Asya)

Finansal Kurumlar ve Ülke Riskleri Yetkilisi İstanbul(Asya)

Operasyonel Risk ve İş Sürekliliği Yöneticisi İstanbul(Asya)

Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi İstanbul(Avr.)

Destek Hizmetleri Verimlilik YöneticiYönetici Yrd. İstanbul(Asya)

Şube İşlem Yetkilisi Bolu, Kocaeli, ..

Kredi Portföy Yön&Politika. Yönetici/Yönetici Yrd. İstanbul(Asya)

Şube Asistanı İstanbul(Avr.)

Kobi Müşteri İlişkileri Yönetici / Yönetici Yard. İstanbul(Avr.)

İŞLETME MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİCİ & YÖN. YRD. İstanbul(Avr.)

YILDIZ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİCİ & YÖN. YARD. İstanbul(Avr.)

Bireysel Müşteri İlişkileri Yöneticisi İstanbul(Avr.)

Tedarik Kontrol Yöneticisi/Yönetici Yardımcısı İstanbul(Avr.), ..

Kredi Portföy Analizi & Raporlama Yöneticisi İstanbul(Asya)

Dönemsel Tanıma ve Projeler Yetkilisi İstanbul

Başvuru

TEB personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/teb-turk-ekonomi-bankasi-is-ilanlari-c1126-p1370/

Memur alım ilanlarından haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr | Ankara