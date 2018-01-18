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TEB Ocak 2018 Dönemi Personel Alım İlanları Yayımlandı-İnternetten Başvuru

Türk Ekonomi Bankası Ocak 2018 dönemi personel alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda TEB 74 pozisyona personel alımı yapacağını açıklarken başvuruların internetten alınacağı da yapılan açıklama arasında. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak?

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TEB Ocak 2018 Dönemi Personel Alım İlanları Yayımlandı-İnternetten Başvuru

Türk Ekonomi Bankası Ocak 2018 dönemi personel alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda TEB 74 pozisyona personel alımı yapacağını açıklarken başvuruların internetten alınacağı da yapılan açıklama arasında. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak?

18 Ocak 2018 Perşembe 21:55
TEB Ocak 2018 Dönemi Personel Alım İlanları Yayımlandı-İnternetten Başvuru

Türkiye Bankacılık Sektörünün öncü kuruluşlarından oaln TEB çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilanında personel alımı yapacağını açıkladı.

1927 yılında kurulan ve kurulduğu ilk gündne bu yana müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedef haline getirmiş olan Türk Ekonomi Bankası, yayımladığı ilanında farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Alacağı yeni personeller ile müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken genç işsizlere de istihdam kapısı olmayı planlıyor. Buna göre TEB Ocak 2018 dönemi personel alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda TEB'in Türkiye genelinde bulunan şubelerinde boşta bulunan 74 pozisyona personel alımı yapılacağı belirtildi.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve İlleri

AKTİF SATIŞ TEMSİLCİSİ-SAMSUN    Samsun
İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi    Samsun 
Bireysel Müşteri İlişkileri Yöneticisi    Samsun  
Bireysel Müşteri İlişkileri Yöneticisi    Trabzon 
Aktif Satış Temsilcisi - Adapazarı    Kocaeli, Sakarya
İşe Alım ve Kariyer Planlama Yöneticisi    İstanbul(Asya) 
Customer Analytics Supervisor (New Graduate)    İstanbul(Asya) 
Customer Analytics Assistant Manager    İstanbul(Asya)  
TEB Arval - Araç Satın Alma Yetkilisi    İstanbul(Avr.) 
TEB ARVAL MUHASEBE YETKİLİSİ    İstanbul(Avr.), ..
Bireysel Müşteri İlişkileri Yöneticisi    İstanbul(Avr.)  
KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticisi    İstanbul(Avr.)  
Cetelem-Sistem Geliştirme Yönetmeni / Yöneticisi    İstanbul(Avr.)
Kurumsal Krediler Tahsis Yöneticisi    İstanbul(Asya)  
Yıldız Müşteri İlişkileri Yöneticisi    İstanbul(Asya) 
KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticisi    İstanbul(Asya) 
Aktif Satış Temsilcisi-Trakya Bölge    Kırklareli, Tekirdağ  
Aktif Satış Temsilcisi-Edirne    Edirne 
Engelli Genel Başvuru      İstanbul(Avr.),
İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi    İstanbul(Asya) 
Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi    İstanbul(Asya) 
Aktif Satış Temsilcisi - Ankara    Ankara  
Kurumsal Bankacılık Strateji Planlama Yöneticisi    İstanbul(Asya) 
Kredi Portföy Yönetimi&Politikaları Yönetici Yrd.    İstanbul(Asya) 
Finansal Kurumlar ve Ülke Riskleri Yetkilisi    İstanbul(Asya)  
Operasyonel Risk ve İş Sürekliliği Yöneticisi    İstanbul(Asya)   
Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi    İstanbul(Avr.) 
Destek Hizmetleri Verimlilik YöneticiYönetici Yrd.    İstanbul(Asya)  
Şube İşlem Yetkilisi    Bolu, Kocaeli, ..
Kredi Portföy Yön&Politika. Yönetici/Yönetici Yrd.    İstanbul(Asya)  
Şube Asistanı      İstanbul(Avr.)  
Kobi Müşteri İlişkileri Yönetici / Yönetici Yard.    İstanbul(Avr.)  
İŞLETME MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİCİ & YÖN. YRD.    İstanbul(Avr.) 
YILDIZ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİCİ & YÖN. YARD.    İstanbul(Avr.) 
Bireysel Müşteri İlişkileri Yöneticisi    İstanbul(Avr.)  
Tedarik Kontrol Yöneticisi/Yönetici Yardımcısı    İstanbul(Avr.), ..
Kredi Portföy Analizi & Raporlama Yöneticisi    İstanbul(Asya)   
Dönemsel Tanıma ve Projeler Yetkilisi  İstanbul

Başvuru

TEB personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir. 

http://www.kariyer.net/teb-turk-ekonomi-bankasi-is-ilanlari-c1126-p1370/

Memur alım ilanlarından haberdar olmak için;

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