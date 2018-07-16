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Şekerbank Personel Alımı İş İlanları

Şekerbank internet sitesi vasıtası ile Türkiye’de çeşitli şehirlere farklı kadrolarda alımlar yapılacaktır. Başvuru lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar yapabilir.

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Şekerbank Personel Alımı İş İlanları

Şekerbank internet sitesi vasıtası ile Türkiye’de çeşitli şehirlere farklı kadrolarda alımlar yapılacaktır. Başvuru lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar yapabilir.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:06
Şekerbank Personel Alımı İş İlanları

Şekerbank kariyer yayınladığı yeni banka memuru alım ilanlar ile farklı iş alanları ile çeşitli şehirlere personel alımı yapacaktır. Başvuracaklar lise, önlisans ve lisans mezunu olabilmektedir. Müfettiş yardımcısı alım detayını sizlere sunuyoruz. Diğer alımları görmek ve başvuru yapmak için aşağıya link adresi verilmiştir.

Şekerbank Müfettiş Yardımcısı kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar ise şu şekildedir; T.C. vatandaşı olmak en önemli kriterdir. Türkiye’deki üniversitelerin 4 yıllık Lisans eğitimi veren Fakültelerinin; Ekonomi, İşletme, Hukuk, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, İstatistik, Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak en önemli şarttır. Ayrıca 01.07.2018 tarihi itibariyle kadın adaylar için 26, erkek adaylar için 28 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 1 yıllık tecilli olmak, herhangi bir kuruma karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve yolculuğa elverişli olma şartı bulunmaktadır. Son iki yıl içerisinde İngilizce seviye tespit; TOEFL sınavından en az 70 puan, TOEIC sınavından en az 700 puan veya YDS sınavından en az 75 puan almış olduğunu belgeleyebilmek veya Şekerbank'ın uygulayacağı İngilizce yabancı dil sınavında başarılı olma şartı vardır. Bununla birlikte Daha önce Şekerbank Müfettiş Yardımcısı mülakatları aşamasında elenmemiş olma şartı aranmaktadır.

Başvurular Şekerbank Müfettiş Yardımcısı iş başvuruları kurumun kendi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Son başvuru için net bir tarih belirtilmemiş banka yeterli sayıda personel istihdamı sağladıktan sonra ilanı siteden kaldıracaktır.

Şekerbank personel alımı başvurunuzun kabul edilmesi için gerekli olan belgeler ise şu şekildedir; dilekçe, özgeçmiş, diplomanın örneği, askerlik belgesi, TOEFL veya KPDS sınav sonuç belgesi, TOEIC sınav sonuç belgesi   durumundadır.

Şekerbank personel alım başvurusu için tıklayın.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.07.2018 11:29
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