Şekerbank Ocak 2018 Personel Alım İlanları-İnternetten Başvuru

Türkiye Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan Şekerbank, çeşitli lian ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilan ile çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu.
Yayımlanan ilanlar Ocak 2018 dönemi olarak kamuoyuna duyuruldu. Buna göre Şekerbank'ın Birçok İlde bulunan şubelerinde boşta olan 21 pozisyon için personel alımı yapacak.
Alım Yapılacak Kadrolar
Ticari Bankacılık Müşteri Temsilcisi Adana, Ankara, ...
İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Adana
Krediler Ürün Yönetimi Yönetmeni İstanbul
Strateji ve Organizasyon Yetkilisi İstanbul
Kurumsal İletişim Medya Yönetmeni İstanbul
Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi- Antalya
Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi- Gebze Sanayi İstanbul
Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Mardin Karaman
Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi Yozgat
Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi Kozan Adana
Kurumsal İletişim Yetkilisi İstanbul
İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Bayburt
İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Zonguldak
Hazine Yönetmen Yardımcısı/Yönetmeni İstanbul
Gişe İşlemleri - Yetkili Yardımcısı - Yeşilköy İstanbul
İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Kurtköy İstanbul
İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Sarıgazi İstanbul
Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi- Tuzla Sanayi İstanbul
İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Kars
Bireysel Bankacılık Müşteri Temsilcisi-Nevşehir
Sistem Uzmanı İstanbul
Başvuru
Şekerbank personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıda bulunan bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.
http://www.kariyer.net/sekerbank-is-ilanlari-c1466-p5108/
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