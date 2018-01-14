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Şekerbank Ocak 2018 Personel Alım İlanları-İnternetten Başvuru

Şekerbank farklı İllerde ve farklı pozisyonlara çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana kimler başvurabilir? Alım yapılan kadrolar hangileridir? Başvurular nasıl yapılacak?

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Şekerbank Ocak 2018 Personel Alım İlanları-İnternetten Başvuru

Şekerbank farklı İllerde ve farklı pozisyonlara çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana kimler başvurabilir? Alım yapılan kadrolar hangileridir? Başvurular nasıl yapılacak?

14 Ocak 2018 Pazar 13:30
Şekerbank Ocak 2018 Personel Alım İlanları-İnternetten Başvuru

Türkiye Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan Şekerbank, çeşitli lian ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilan ile çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanlar Ocak 2018 dönemi olarak kamuoyuna duyuruldu. Buna göre Şekerbank'ın Birçok İlde bulunan şubelerinde boşta olan 21 pozisyon için personel alımı yapacak. 

Alım Yapılacak Kadrolar

Ticari Bankacılık Müşteri Temsilcisi    Adana, Ankara, ...  
İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Adana 
Krediler Ürün Yönetimi Yönetmeni    İstanbul
Strateji ve Organizasyon Yetkilisi    İstanbul
Kurumsal İletişim Medya Yönetmeni    İstanbul
Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi- Antalya
Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi- Gebze Sanayi    İstanbul
Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Mardin    Karaman 
Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi Yozgat 
Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi Kozan    Adana
Kurumsal İletişim Yetkilisi    İstanbul
İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Bayburt 
İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Zonguldak
Hazine Yönetmen Yardımcısı/Yönetmeni    İstanbul
Gişe İşlemleri - Yetkili Yardımcısı - Yeşilköy    İstanbul
İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Kurtköy    İstanbul
İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Sarıgazi    İstanbul
Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi- Tuzla Sanayi    İstanbul
İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Kars
Bireysel Bankacılık Müşteri Temsilcisi-Nevşehir
Sistem Uzmanı    İstanbul

Başvuru

Şekerbank personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıda bulunan bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir. 

http://www.kariyer.net/sekerbank-is-ilanlari-c1466-p5108/

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 14.01.2018 13:43
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