Şekerbank Ocak 2018 Personel Alım İlanları-İnternetten Başvuru

Türkiye Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan Şekerbank, çeşitli lian ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilan ile çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanlar Ocak 2018 dönemi olarak kamuoyuna duyuruldu. Buna göre Şekerbank'ın Birçok İlde bulunan şubelerinde boşta olan 21 pozisyon için personel alımı yapacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

Ticari Bankacılık Müşteri Temsilcisi Adana, Ankara, ...

İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Adana

Krediler Ürün Yönetimi Yönetmeni İstanbul

Strateji ve Organizasyon Yetkilisi İstanbul

Kurumsal İletişim Medya Yönetmeni İstanbul

Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi- Antalya

Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi- Gebze Sanayi İstanbul

Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Mardin Karaman

Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi Yozgat

Tarım Bankacılığı Müşteri Temsilcisi Kozan Adana

Kurumsal İletişim Yetkilisi İstanbul

İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Bayburt

İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Zonguldak

Hazine Yönetmen Yardımcısı/Yönetmeni İstanbul

Gişe İşlemleri - Yetkili Yardımcısı - Yeşilköy İstanbul

İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Kurtköy İstanbul

İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Sarıgazi İstanbul

Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi- Tuzla Sanayi İstanbul

İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi - Kars

Bireysel Bankacılık Müşteri Temsilcisi-Nevşehir

Sistem Uzmanı İstanbul

Başvuru

Şekerbank personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıda bulunan bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/sekerbank-is-ilanlari-c1466-p5108/

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