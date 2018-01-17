QNB Finansbank En Az Lise Mezunu Personel Alıyor (Türkiye Geneli)

QNB Finansbank kendi resmi sayfası üzerinden yayımladığı ilanına göre en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu.

Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan, açıldığı ilk günden bu yana müşterilerine en iyi ve kaliteli hizmeti götürmeyi hedef haline getirmiş olan QNB Finansbank, resmi kariyer sayfası üzerinden birçok ilan yayımladı. Yayımlanan ilanlarda banka, Türkiye genelinde bulunan şubelerinde, boşta bulunan kadrolara personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre QNB Finansbank tma zamanlı olarak çalıştırmak üzere Türkiye genelindeki şubelerine Bireysel Satış Temsilcisi alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru Şartları

# En az lise mezunu veya devam zorunluluğu olmayan üniversite öğrencisi,



# Satış konusunda kariyer yapmayı hedefleyen,



# 30 yaşını aşmamış,



# İletişim ve ikna becerisi yüksek,



# Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın,



# Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli,



# Daha önce Bankamızda benzer pozisyona başvuru yapıp mülakat aşamasında elenmemiş,

Benzer Pozisyonlar

Alınacak personeller bireysel Satış Temsilcisi pozisyonunun yanı sıra Direkt Satış Temsilcisi , Müşteri Danışmanı , Gişe Asistanı , Gişe Görevlisi , Gişe İşlemleri Yetkilisi pozisyonlarında da istihdam edilebilecektir.

Başvuru Şekli

QNB Finansbank personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların https://goo.gl/ssg69G adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adresten yapması gerekmektedir.