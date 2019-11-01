Lise Mezunu Yüzlerce Banka Personeli Alınıyor! İşte Yayınlanan İlanlar!

QNB Finansbank İŞKUR'da bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 500 banka personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu internet üzerinden yapması gerekmektedir. https://esube.iskur.gov.tr'den açılan İŞKUR iş ilanı sayfasında iş arayan yazan kısımdan giriş yapın. Üyeliğiniz yoksa üye ol kısmından şifre alabilirsiniz.

İŞKUR İLANI

Türkiye İş Kurumu iş ilanları sayfasında yayımlanan ilan şu şekilde;

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

"Satış ekibimizde çalışacak, sahada müşterileri ziyaret edecek ve satış yapacak SATIŞ TEMSİLCİLERİ aranıyor." başlığı ile yayımlanan duyuruda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

Diksiyonu düzgün olmak,

Bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedeflemek,

İkili ilişkilerde iyi olan,

31.10.2001 - 02.10.1984 tarihleri arasında doğan kişiler,

ADAYLARIN ÇALIŞACAĞI ADRES

QNB Finansbank tarafından İŞKUR 'da yayımlanan duyuruda adayların çalışma adresi şu şekilde verildi: ESKİBÜYÜKDERE CAD. YUNUS EMRE SOK. TOPÇU İŞ MERKEZİ NO:1 D:8 K:1 34418 4.LEVENT KAĞITHANE

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu internet üzerinden yapması gerekmektedir. https://esube.iskur.gov.tr'den açılan İŞKUR iş ilanı sayfasında iş arayan yazan kısımdan giriş yapın. Üyeliğiniz yoksa üye ol kısmından şifre alabilirsiniz. Ya da e devlet kısmından giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra bir menü karşınıza çıkacak. Bu ekranda İŞ İLANLARI yazan kısma tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. İş arama sayfasında İŞYERİ UNVANI yazan kısma QNB Finansbank yazın ve ARA butonuna tıklayın.

İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?

İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.

İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;

Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).

İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;

• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).

• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.

• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.

• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).

• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).

• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.

• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.

• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).

• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.

Banka Gazetesi'nden Damla Kapıcıoğlu Banka İş başvuru yapanları yakından ilgilendiren bir habere imza attı.

Banka Personel Alımı Görüşmeleriniz Kabusa Dönüşmesin!

Bankalar belirli dönemlerde personel ihtiyaçlarını karşılamak adına iş ilanları yayımlamaktadır. Bu ilanları takiben başvuru yapacak olan adayların, başvuru ve mülakat süresi boyunca dikkatli olması gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalar hem başvuru sürecinin hem de mülakat aşamalarının kabusa dönüşmesini engelleyecektir.

Banka iş başvurusu yapan adaylar açısından en zorlu süreç yüz yüze gerçekleştirilen iş görüşmesi mülakatlarıdır. Özellikle yeni mezun olan kişiler açısından bu iş görüşmeleri daha korkunç olabilir. Adayların motivasyonlarını yüksek tutması, heyecanını kontrol altında tutması ve görüşme öncesinde ön hazırlık yapması şarttır. Yapılacak olan ön hazırlık aday açısından hem heyecanlarını ve streslerini azaltıcı bir etki yapacaktır hem de mülakata hazırlıklı olarak girmelerini sağlayarak, mülakat sonrasında başarı elde edilmesine ortak olacaktır.

Banka İşe Alım Mülakatlarına Hazırlanmak

Yapılacak olan ön hazırlık ne kadar iyi olsa da kimi zaman aday, mülakat sırasında heyecanına yenik düşerek kendisini yeterince iyi ifade edemeyebilmektedir. Bu noktada aday, iş görüşmesinin ardından bir “Teşekkür Mektubu” oluşturabilir. Bu mektup, olumsuz olan bir iş görüşmesinin bile olumlu geri dönüş almasına neden olabilir. Hangi sektörde başvuru yapılacaksa yapılsın bu mektup önem taşır.

Banka işe alım mülakatlarına hazırlık yaparken adaylar yoğun stres altında olabilir. Yeni bir iş, yeni bir kariyer, deneyimsiz olmak ya da kariyer değişimi yaparken kendisini yeterince ifade edememek gibi problemler, adaylar açısından kabusa dönüşebilir. Heyecanlı olmak, mülakatın nasıl geçeceğini, mülakatta neler sorulacağını düşünmek ve sürekli olarak bunun hayalini kurmak adayın stresini ve heyecanını arttıracaktır.

Bu stres ve heyecanı yenmek adına daha önce banka mülakatlarında sorulan sorular araştırılabilir, yakın çevre ile birlikte çeşitli mülakat hazırlıkları ve denemeleri yapılabilir, aday banka ve mülakatı gerçekleştirecek yetkili hakkında ön bilgi toplayabilir. Tüm bunlar mülakatın olumlu geçmesini sağlayacak pozitif etkilerdir.

Banka İş Görüşmesi Mülakat Sorularına Dikkat!

Bankaların iş görüşmelerinde sorulan mülakat soruları, ön hazırlık aşamasında mutlaka araştırılmalıdır. Her ne kadar bankalar kendilerine özgün mülakat soruları hazırlasa da bazı sorular benzerlik gösterebilmektedir. Örneğin, “Bize kendinizden bahseder misiniz?”, “Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir?”, “Neden bankacı olmak istiyorsunuz?” ya da “Neden bizi tercih etmek istiyorsunuz?” gibi sorular genel olarak her mülakatta sorulmaktadır.

Adaylar bu sorular hakkında önceden kendilerine uygun cevabı belirler ise mülakat aşamasında daha rahat edecektir. Lakin burada dikkat edilmesi gereken püf nokta kesinlikle ezber yapılmamasıdır. Ezber yapılması, kendinizi yeterince ifade edememenize neden olabilir.

Yetkili tarafından sorulan sorulara cevap verirken heyecanlı olabilir ve bu heyecan doğrultusunda hata yapabilirsiniz. Bu durum gayet doğaldır ve yetkili tarafından da doğal karşılanacaktır. Önemli olan sizin bu hatayı profesyonel bir şekilde telafi etmenizdir.

İş Görüşmelerinden Önce Bunları Yapabilirsiniz

Bazı kişilerin karakteri diğerlerine göre daha heyecanlı, daha çabuk strese girebilen özelliklere sahiptir. Bu kişiler iş görüşmesi mülakatı daveti aldıklarında heyecana kapılırlar. Özellikle görüşmenin olacağı günün sabahından itibaren yoğun stres içinde olurlar. Sizin de eğer böyle bir durumunuz varsa iş görüşmesi gününün sabahında kısa bir yürüyüş yaparak oksijen depolamak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. İş görüşmesinden önce bakımınızı ve sabah kahvaltınızı da ihmal etmemeye büyük özen göstermelisiniz. Mülakattan yaklaşık 15 dakika öncesinde görüşmenin gerçekleşeceği ortamda bulunmalı ve kendinizi motive edecek aktiviteler yaparak zihnen rahatlamayı sağlamalısınız.