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Kuveyt Türk Katılım Bankası Ocak 2018 Personel Alım İlanları Yayımlandı (Tecrübeli-Tecrübesiz)

Kuveyt Türk Katılım Bankası Ocak 2018 dönemi personel alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda Kuveyt Türk Katılım Bankası 20 pozisyona personel alımı yapacağını duyurdu. Peki banka personeli alımına başvurular nasıl yapılacak?

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Kuveyt Türk Katılım Bankası Ocak 2018 Personel Alım İlanları Yayımlandı (Tecrübeli-Tecrübesiz)

Kuveyt Türk Katılım Bankası Ocak 2018 dönemi personel alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda Kuveyt Türk Katılım Bankası 20 pozisyona personel alımı yapacağını duyurdu. Peki banka personeli alımına başvurular nasıl yapılacak?

19 Ocak 2018 Cuma 23:16
Kuveyt Türk Katılım Bankası Ocak 2018 Personel Alım İlanları Yayımlandı (Tecrübeli-Tecrübesiz)

Kuveyt Türk Katılım Bankası farklı pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu.

Türkiye’de faizsiz bankacılık alanında sayısız ilke imza atan Kuveyt Türk Katılım Bankası, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilan ile, farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alımları yapacağını duyurdu. Açıldığı ilk gündne bu yana müşteri odaklı düşünen Kuveyt Tük Katılım Bankası, yeni personeller alarak hem hizmet kalitesini arttırmak, hem de genç işsizlere istihdam kapısı olmayı sürdürmek için personel alımlarına devam edeceğini duyurdu.

Bu kapsamda bankanın Türkiye genelinde bulunan bazı şubelerinde bulunan 20 açık pozisyona tecrübeli-tecrübesiz adaylar arasından personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

İk Uygulamaları ve İş Geliştirme Uzman Yardımcısı    Kocaeli   
Çağrı Akademi-Ankara    Ankara  
İç Denetçi Yardımcısı    İstanbul
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı    İstanbul(
SPA Müdürü Körfez Termal Devremülk    Balıkesir 
Kurumsal ve Ticari Risk Takip Uzman Yardımcısı    İstanbul
Dış Raporlama Uzman Yardımcısı    İstanbul
Analitik Fraud Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Mali Tahlil Uzman Yardımcısı    İstanbul
Bankada Kampüs Genel Müdürlük Kadroları    İstanbul
BT-Alacak ve Risk Yönetimi Yazılım Mühendisi    Kocaeli 
Hukuk ve Takip İşleri Yetkilisi    İstanbul
Bilgi Güvenliği Analisti    Kocaeli 
BT Kalite Güvence Mühendisi    İstanbul
Mobil Teknolojileri Yazılım Mühendisi    Kocaeli 
Software Developer and Business Analyst    Kocaeli, İstanbul
Software Developer/Business Analyst For Architecht    Kocaeli 
Yazılım Mühendisi/Mimarı    Kocaeli 
Endüstri / İşletme Mühendisi    İstanbul
Süreç Geliştirme Uzman Yardımcısı    Kocaeli, İstanbul

Başvuru

Kuveyt Türk Katılım Bankası personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Yukarıdaki pozisyonlara başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

https://goo.gl/fipG4w

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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