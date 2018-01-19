Kuveyt Türk Katılım Bankası Ocak 2018 Personel Alım İlanları Yayımlandı (Tecrübeli-Tecrübesiz)

Kuveyt Türk Katılım Bankası farklı pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu.

Türkiye’de faizsiz bankacılık alanında sayısız ilke imza atan Kuveyt Türk Katılım Bankası, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilan ile, farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alımları yapacağını duyurdu. Açıldığı ilk gündne bu yana müşteri odaklı düşünen Kuveyt Tük Katılım Bankası, yeni personeller alarak hem hizmet kalitesini arttırmak, hem de genç işsizlere istihdam kapısı olmayı sürdürmek için personel alımlarına devam edeceğini duyurdu.

Bu kapsamda bankanın Türkiye genelinde bulunan bazı şubelerinde bulunan 20 açık pozisyona tecrübeli-tecrübesiz adaylar arasından personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

İk Uygulamaları ve İş Geliştirme Uzman Yardımcısı Kocaeli

Çağrı Akademi-Ankara Ankara

İç Denetçi Yardımcısı İstanbul

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı İstanbul(

SPA Müdürü Körfez Termal Devremülk Balıkesir

Kurumsal ve Ticari Risk Takip Uzman Yardımcısı İstanbul

Dış Raporlama Uzman Yardımcısı İstanbul

Analitik Fraud Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Mali Tahlil Uzman Yardımcısı İstanbul

Bankada Kampüs Genel Müdürlük Kadroları İstanbul

BT-Alacak ve Risk Yönetimi Yazılım Mühendisi Kocaeli

Hukuk ve Takip İşleri Yetkilisi İstanbul

Bilgi Güvenliği Analisti Kocaeli

BT Kalite Güvence Mühendisi İstanbul

Mobil Teknolojileri Yazılım Mühendisi Kocaeli

Software Developer and Business Analyst Kocaeli, İstanbul

Software Developer/Business Analyst For Architecht Kocaeli

Yazılım Mühendisi/Mimarı Kocaeli

Endüstri / İşletme Mühendisi İstanbul

Süreç Geliştirme Uzman Yardımcısı Kocaeli, İstanbul

Başvuru

Kuveyt Türk Katılım Bankası personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Yukarıdaki pozisyonlara başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

https://goo.gl/fipG4w

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