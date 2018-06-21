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Kuveyt Türk Katılım Banka Personeli Alımı İŞKUR'da Yayımlandı

Kuveyt Türk Katılım Bankası, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanda Kuveyt Türk Katılım Personeli Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı yapacağını duyurdu.

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Kuveyt Türk Katılım Banka Personeli Alımı İŞKUR'da Yayımlandı

Kuveyt Türk Katılım Bankası, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanda Kuveyt Türk Katılım Personeli Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı yapacağını duyurdu.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:56
Kuveyt Türk Katılım Banka Personeli Alımı İŞKUR'da Yayımlandı

Kuveyt Türk Katılım Bankası İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapıyor.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımlanan ilanda Kuveyt Türk Katılım Bankası, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi pozisyonunda istihdam etmek üzere 10 adet personel alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 2018–2019 döneminde Ankara'da bulunan üniversitelerin 2.ve 3. sınıf öğrencisi olan,
  • Haftada 25 saat çalışmak için vakti uygun olan (cumartesi ve pazar dahil),
  • Akademik başarıya sahip,
  • Ara tatillerde ve yaz tatillerinde çalışmaya devam edebilecek,
  • İnternet uygulamalarına hâkim,
  • Müşteri ve başarı odaklı,
  • Etkin iletişim becerilerine sahip,
  • Takım çalışmasına yatkın,
  • Esnek çalışma saatlerine uyumlu.
  • İngilizceyi aktif olarak kullanan arkadaşlarımızda bölüm sınırlamamız yoktur.

ALINACAK PERSONELLERİN GÖREV TANIMI

  • Müşterilerin tüm istek ve şikayetlerini telefon aracılığı ile almak,
  • Gerekli güvenlik kontrol işlemlerini tamamlandıktan sonra, müşterinin belirlenen  şartlar  içerisinde her türlü bankacılık işlemini geliştirmek,
  • %100 müşteri memnuniyeti esasına bağlı kalarak müşterinin sorunlarını çözüme kavuşturmak ve gerekli görüldüğü durumlarda sorunu ilgili bölümlere aktarmak,
  • Telefonda verilen hizmet esnasında kurum kültürünü en iyi şekilde yansıtmak,
  • Müşterileri kurum ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirmek ve talepleri doğrultusunda ilgili yönlendirmeleri yapmak.

BAŞVURU

Yayımlanan ilana başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır Başvuru yapabilmek için adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açması gerekmektedir.

https://goo.gl/B71XGS

Bağlantı adresini kopyalayın ve yeni sekmede açın.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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