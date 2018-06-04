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İŞKUR'da Yeni İlanlar Yayımlandı: 5 Banka Personel Alımı Yapıyor

5 farklı banka, en az lise mezunu adaylar arasından çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular da devam ediyor.

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İŞKUR'da Yeni İlanlar Yayımlandı: 5 Banka Personel Alımı Yapıyor

5 farklı banka, en az lise mezunu adaylar arasından çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular da devam ediyor.

04 Haziran 2018 Pazartesi 15:13
İŞKUR'da Yeni İlanlar Yayımlandı: 5 Banka Personel Alımı Yapıyor

İŞKUR aracılığıyla banka personeli alımı yapılıyor.

Farklı bankalar, Türkiye İş Kurumu resmi sayfasında yayımladıkları ilanlarında en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacaklarını duyurdu. İŞKUR ilan kısmında yayımlanan ilanlarda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere alınacak personellerin başvurularını da yine İŞKUR üzerinden iletmesi istendi.

ALIM YAPAN BANKALAR

  • FİNANSBANK A.Ş 
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
  • DENİZBANK A Ş
  • AKBANK
  • QNB FİNANSBANK

ALIM YAPILAN KADROLAR

  • Büro Memuru (Genel)    
  • Beden İşçisi (Genel)    
  • Bankacılık Meslek Elemanı    
  • Satış Danışmanı / Uzmanı  
  • Satış Temsilcisi / Plasiyer  
  • Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı    

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarda yukarıda yazan kadrolara başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması, iletişim becerileri yüksek olması, diksiyonu düzgün olması, akıcı dille konuşuyor olması, ikna kabiliyeti yüksek olması, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek olması, bankacılık alanında kariyer yapmayı hedef haline getirmiş olması gerekmektedir. Büro memuru kadroların geneline engelli adaylar arasından personel alım yapılmaktadır. 

BAŞVURU

Banka personeli alım ilanlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.

1. Aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

2. Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma BANK yazın ve ARA butonuna tıklayın. 

İlanlar aşağıdaki kısımda sıralanacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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