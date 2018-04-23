İŞKUR'da Yayımlandı: Finansbank Lise Mezunu-Üniversite Öğrencisi Banka Memuru Alıyor

Finansbank A.Ş tarafından İŞKUR'da bir ilan yayımlandı.

Finansbank Ankara Şubesi bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı için yayımlanan ilanda Finansbank, Bankacılık Meslek Elemanı alımı yapacağını duyurdu. Bankanın bireysel müşterilerine yönelik kredi kartı ve yan ürünlerimizin saha da tanıtımını ve satışını kendi portföylerini oluşturabilmek üzere yapılacak personel alımında adaylşarın başvurularını Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden yapması gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar arasından uygun görülenler, Finansbank tarafından görüşmeye çağrılacak ve görüşmeye alınacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Finansbank, adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerektiğini belirtti.

30 yaşını aşmamış,

Minimum Lise Mezunu veya devam zorunluluğu olmayan üniversite öğrencisi,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da minimum 2 yıl tecilli,

Ekip çalışmasına yatkın,

Kurumumuzu yetkin bir şekilde temsil edebilecek,

Kariyerini bankacılık alanında ilerletmek isteyen

Tam zamanlı çalışabilecek ekip arkadaşları arıyoruz.

BAŞVURU

Finansbank personel alımı başvuruları İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://goo.gl/MNQA4m

MEMUR ALIMI HABERLERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER