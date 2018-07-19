İş Bankası Türkiye'nin en kurumsal yapıya sahip markalarından biridir ve bu nedenden dolayı memuriyet hayatına adım atmak isteyen memur adaylarının öncelikleri bakımından İş Bankası Memur Alımları ve İş Bankası Memur Alım Sınavları büyük bir dikkatle takip edilmektedir. Her ne kadar özel sektör olarak bilinse de İş Bankası çalışanlarına memur hakları tanımaktadır. İşte KPSS Cafe olarak İş Bankası Memur alımları sınav tarihlerini derledik.

İş Bankası memur alımı için resmi internet sitesi üzerindeki İş'te Kariyer isimli portalı kullanmaktadır. Yeni alınacak banka personelleri için gerekli tüm detayların yer aldığı portal üzerinde yeni ilanlar yayımlandı.

Avukat Alımı (Diyarbakır ve Erzurum)–30.07.2018

Açıklama; Bankamızın kadro ihtiyaçları doğrultusunda Diyarbakır ve Erzurum illerinde görevlendirilecek çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Avukat alımı gerçekleştirilecektir.

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Sistem Destek Uzmanı Alım Sınavı–04.08.2018

Açıklama; Bankamızın Bilgi Teknolojileri Bölümlerinde görevlendirilecek çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Sistem Destek Uzmanı alım sınavı düzenlenecektir.

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Kocaeli Bölge Memur Alım Sınavı(Düzce, Kocaeli ve Sakarya)–25.07.2018 ve izleyen günler

Açıklama; Bankamızın Düzce, Kocaeli, Gebze/Kocaeli, Kandıra/Kocaeli ve Sapanca/Sakarya'da bulunan Şube ve Genel Müdürlük Bölümlerinde görevlendirilmek üzere, 25 Temmuz 2018 tarihinde Memur Alım Sınavı düzenlenecektir.

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Takip Memuru Alım Sınavı (İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep)–02.08.2018

Açıklama; Bankamızın kadro ihtiyaçları doğrultusunda İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde görevlendirilecek çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere 02 Ağustos 2018 Perşembe günü Takip Memuru alım sınavı düzenlenecektir.

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Özel Güvenlik Görevlisi Alım Sınavı(İstanbul, Hakkari, Van)–19.07.2018

Açıklama; Bankamızın İstanbul, Hakkari ve Van’da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde ve Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 19 Temmuz 2018 tarihinde Özel Güvenlik Görevlisi Alım Sınavı düzenlenecektir.

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Şoför Alım Sınavı(İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Hatay ve Malatya)–20.07.2018

Açıklama; Bankamızın İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Hatay ve Malatya’da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde ve Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 20 Temmuz 2018 tarihinde Şoför Alım Sınavı düzenlenecektir.

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