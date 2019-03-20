İş Bankası Memur Alımı Yapıyor! Başvuru Detayları...

İşbankası memur alım ilanı için son 3 gün! Son başvurular 22 martta! Detaylar haberde!
Türkiye iş bankası 1 nisan 2019 ve izleyen günlerde memur alımı yapacağını duyurdu. Resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan duyuruda;
- Yazılı sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan,
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan veya tecili bulunan,
- Sağlık durumu türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olan,
- İstanbul’da ikamet eden,
- Herhangi bir suçtan hapis cezası almamış olan ve kamu haklarından yoksun bulunmayan, adayların başvurularını cv.isbank.com.tr adresine yapacakları belirtildi.
“seni Türkiye’nin bankasına bekliyoruz!” Başlığıyla yapılan duyuru için Türkiye İş Bankası’nın resmi internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor.
Son Güncelleme: 20.03.2019 12:18