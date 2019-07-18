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İş Bankası Lise Mezunu Personel Alıyor!

Türkiye İş Bankası Türkiye'nin en büyük bankalarından biridir. Kariyerini bankacılık üzerine ilerletmek isteyenlerin en çok rağbet gösterdiği bankaların başında gelen İş Bankası kariyer sayfası zerinden yeni personel ilanları yayınlandı.

İş Bankası Lise Mezunu Personel Alıyor!

Türkiye İş Bankası Türkiye'nin en büyük bankalarından biridir. Kariyerini bankacılık üzerine ilerletmek isteyenlerin en çok rağbet gösterdiği bankaların başında gelen İş Bankası kariyer sayfası zerinden yeni personel ilanları yayınlandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 21:05
İş Bankası Lise Mezunu Personel Alıyor!

Türkiye İş Bankası Türkiye'nin en büyük bankalarından biridir. Kariyerini bankacılık üzerine ilerletmek isteyenlerin en çok rağbet gösterdiği bankaların başında gelen İş Bankası kariyer sayfası zerinden yeni personel ilanları yayınlandı.

Türkiye İş Bankası kariyer ekranı üzerinden yeni bir iş ilanı yayımladı ve en az lise mezunu adaylar arasından şoför alımı yapacağını bildirdi. Yayımlanan ilana yapılacak başvurular 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü sona erecektir. İlana başvuru yapacakların 6 Ağustos 1991 ve sonrasında doğmuş olması zorunludur.

Türkiye İş Bankası en az lise mezunu şoför alımı iş ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana başvuru yapılacak adaylar arasından düzenlenecek sınavda başarılı olanların istihdam edileceği duyuruldu.

Şoför alımı yazılı sınavı İstanbul TUTOM‘da (Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi) düzenlenecektir. Ayrıca İş Bankası şoför alımı yapılacak olan iller ise; "İstanbul, İzmir, Gaziantep, Zonguldak" olarak açıklandı.

Ayrıca ilana yapılacak başvurular için son tarih 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 12:00 olarak bildirildi. Başvurular sadece sadece cv.isbank.com.tr web adresinde yer alan İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden yapılmak zorundadır.

Yapılan başvurular değerlendirilecek ve sınava katılacak adaylara 2 Ağustos 2019 Cuma günü sürece davet gönderilecektir. Söz konusu şoför alımı sınavı 6 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

İŞ BANKASI ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İş Bankası tarafından yayımlanan iş ilanı kapsamında başvuru yapacak adaylardan talep edilen genel başvuru şartları şu şekildedir;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- En az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak.

3- 2017 yılından önce alınmış en az B sınıfı ehliyet veya 2017 yılından sonra alınmış en az D1 sınıfı ehliyet sahibi olmak.

4- Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini 06.08.2019 tarihi itibarıyla tamamlamış olmak

5- Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.

6- 6 Ağustos 1991 ve sonrasında doğmuş olmak.

7- Daha önce, Bankamızca yapılan Şoför, Özel Güvenlik Görevlisi veya Operasyon Elemanı (Operasyon Destek Elemanı) işe alım sınavlarından birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak.

8- Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak. Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.

9- İstanbul, İzmir, Gaziantep, Zonguldak illerinde ikamet etmek ya da bu illerde ikamet edebilecek olmak.

10- SRC1 ve SRC2 belgelerinden herhangi birine, SRC3 ve SRC4 belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

11- 06.08.2021 tarihine kadar geçerli bir psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak.

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bankası lise mezunu personel alıyor
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