İş Bankası Güvenlik Personeli Alımı Yapıyor-En Az Lise Mezunu

Türkiye İş Bankası tarafından bir ilan yayımlandı.

İş Bankası tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından güvenlik görevlisi personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin İş Bankası bünyesinde açıkta bulunan güvenlik görevlisi kadrosunda istihdam edileceği belirtilirken personellerin İstanbul'da bulunan şube ve merkezlerinde istihdam edileceği belirtildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az lise mezunu olması, yazılı sınavın yapılacağı 25 Nisan tarihi itibariyle 28 yaşını doldurmamış olması (25 Nisan 1990 ve sonrası doğumlu olmak), İstanbul İlinde ikamet etmek, Askerlik görevini tamamlamış olmak, En az 175 cm boyunda olmak, 25 Nisan 2019'a kadar geçerli Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi sertifikasına sahip olması, daha önce banka tarafından yapılan özel güvenlik sınavına girip başarısız sayılmamış olması, kamu haklarından mahrum olmaması, sağlık durumu itibariyle herhangi bir sağlık sorunu olmaması, Adli sicil kaydı temiz olması, zorunlu hizmet yükümlülüğü olmamasıdır.

BAŞVURU

İlana başvurular cv.isbank.com.tr adresi üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adaylar 25 Nisan tarihinde yazılı sınava tabi. tutulacak. Sınav İstanbul'da yapılacak.

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