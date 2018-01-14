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İş Bankası Güvenlik Görevlisi Alımı Başvurusu İçin Son Saatler (En Az Lise Mezunu)

İş Bankası tarafından yayımlanan en az lise mezunu personel alımına başvurular için son saatlere girildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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İş Bankası Güvenlik Görevlisi Alımı Başvurusu İçin Son Saatler (En Az Lise Mezunu)

İş Bankası tarafından yayımlanan en az lise mezunu personel alımına başvurular için son saatlere girildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

14 Ocak 2018 Pazar 19:28
İş Bankası Güvenlik Görevlisi Alımı Başvurusu İçin Son Saatler (En Az Lise Mezunu)

İş Bankası tarafından bir personel alımı geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Yayımlanan ilana başvurular için son saatlere girildi.

Türkiye genelinde yüzlerce şubesi olan ve müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi ilke haline getirmiş olan İş Bankası, yayımladığı ilan ile en az lise mezunu adaylar arasından güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular geçtiğimiz günlerde başlarken son başvuru tarihi 15 Ocak olarak açıklandı. Başvuru yapacak adayların 15 Ocak Pazartesi tarihine kadar müracaatını tamamlaması gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

# 23 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş olmak,

# İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Yozgat, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde ikamet ediyor olmak,

# Askerlik görevini tamamlamış olmak,

# Geçerlilik süresi 23 Ocak 2019 ve sonrası bir tarih olan Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası’na sahip olmak,

# Daha önce Bankamızca yapılan Özel Güvenlik Görevlisi, Şoför veya Operasyon Elemanı (Operasyon Destek Elemanı) Alım Sınavlarından birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak,

# En az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak,

# Boyu en az 175 cm. olmak,

# Kamu haklarından yoksun bulunmamak, affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,

# Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak,

# Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak. 

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların cv.isbank.com.tr adresinden giriş yapmaları ve İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden müracaatını tamamlaması gerekmektedir.

Alıma ait yazılı sınav 23 Ocak günü İstanbul'da yapılacak.

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