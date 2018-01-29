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İş Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvuru Son Günü: 30 Ocak 2018

İş Bankası en az lise mezunu vatandaşlar arasından personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilana başvurular için son saatlere girildi. Peki ilana kimler başvurabilir? İş Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

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İş Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvuru Son Günü: 30 Ocak 2018

İş Bankası en az lise mezunu vatandaşlar arasından personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilana başvurular için son saatlere girildi. Peki ilana kimler başvurabilir? İş Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:22
İş Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvuru Son Günü: 30 Ocak 2018
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İş Bankası tarafından yayımlanan personel alım ilanında en az lise mezunu adaylar arasından şoför alımı yapılacağı belirtilirken başvurualr için son günün 30 Ocak 2018 olduğu açıklandı.

İş Bankası İnsan Kaynakları tarafından yayımlanan ilanda İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Kırklareli (Lüleburgaz) ve Mersin İllerinde bulunan şubeler ile merkezlerde şoför kadrosunda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. 

Sınav Ne Zaman?

İş Bankası, yayımladığı ilanında personel alımı için sınav yapacağını açıkladı. Sınav 9 Şubat tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Gerçekleşecek bu sınava ait başvuru sonuçları ve sınav ile ilgili duyurular  “İş Bankası Aday Kariyer Portalı”nda yer alan “Başvurularım” kısmından adaylara duyurulacaktır.

Kimler Başvurabilir?

İş Bankası personel alımına başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 09 Şubat 1990 ve sonrasında doğmuş olması, 2016 yılından önce alınmış en az B sınıfı ehliyeti veya 2016 yılından sonra alınmış en az D1 sınıfı ehliyeti sahibi olması, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Kırklareli ve Mersin illerinde ikamet ediyor olması, en az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olması, 09.07.2020 tarihine kadar geçerli bir psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olması, SRC1 ve SRC2 belgelerinden herhangi birine ve SRC3 ve SRC4 belgelerinden herhangi birine sahip olması, kamu haklarından yoksun bulunmamak, affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olması, herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımaması ve erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olması şartları aranır.

Başvuru Şekli

İş Bankası şoför alımına başvurular  cv.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden alınmaktadır.

Memur ve personel alım ilanlarından haberdar olmak için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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