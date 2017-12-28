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İş Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayımlandı (Güvenlik)

İş Bankası bir çok ilde personel alımı gerçekleştiriyor. İŞ Bankası Personel alımına dair tüm detaylar ve daha fazlası kamu personeli alımı denilince akla gelen ilk site kpsscafe.com.tr adresinde.

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İş Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayımlandı (Güvenlik)

İş Bankası bir çok ilde personel alımı gerçekleştiriyor. İŞ Bankası Personel alımına dair tüm detaylar ve daha fazlası kamu personeli alımı denilince akla gelen ilk site kpsscafe.com.tr adresinde.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:42
İş Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayımlandı (Güvenlik)

İş Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayımlandı 

İş Bankası bir çok ilde personel alımı gerçekleştiriyor. İŞ Bankası Personel alımına dair tüm detaylar ve daha fazlası kamu personeli alımı denilince akla gelen ilk site kpsscafe.com.tr adresinde.

İş Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 23 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş, İstanbul, Ankara , Diyarbakır , Yozgaz , Gaziantep ve Şanlıurfa'da ikamet eden, askerliğini yapmış  , Geçerlilik süresi 23 Ocak 2019 ve sonrası bir tarih olan Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası’na sahip güvenlik personeli alımı yapılacağı belirtildi. 

İş Bankası'ndan yapılan duyuruda, başvuru işlemlerinin 15 Ocak 2018 tarihine kadar süreceği başvuruların cv.isbank.com.tr adresinden yapılacağı belirtildi. Alım için İstanbul'da sınav gerçekleştirilecek. İş Bankası Personel alımına ilişkin tüm detaylara göz atmak için aşağıdaki başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz.  İş Bankası Personel Alım duyurusu için TIKLAYIN

EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN GALERİLER 1

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

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Son Güncelleme: 28.12.2017 10:50
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