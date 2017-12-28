İş Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayımlandı (Güvenlik)

İş Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayımlandı

İş Bankası bir çok ilde personel alımı gerçekleştiriyor. İŞ Bankası Personel alımına dair tüm detaylar ve daha fazlası kamu personeli alımı denilince akla gelen ilk site kpsscafe.com.tr adresinde.

İş Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 23 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş, İstanbul, Ankara , Diyarbakır , Yozgaz , Gaziantep ve Şanlıurfa'da ikamet eden, askerliğini yapmış , Geçerlilik süresi 23 Ocak 2019 ve sonrası bir tarih olan Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası’na sahip güvenlik personeli alımı yapılacağı belirtildi.

İş Bankası'ndan yapılan duyuruda, başvuru işlemlerinin 15 Ocak 2018 tarihine kadar süreceği başvuruların cv.isbank.com.tr adresinden yapılacağı belirtildi. Alım için İstanbul'da sınav gerçekleştirilecek. İş Bankası Personel alımına ilişkin tüm detaylara göz atmak için aşağıdaki başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz. İş Bankası Personel Alım duyurusu için TIKLAYIN

EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN GALERİLER 1



HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN