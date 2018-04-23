Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İş Bankası Çağrı Merkezine Memur Alımı Yapıyor | KPSS'siz Alımlar

İş Bankası tarafından yayımlanan ilanda Çağrı Merkezi bünyesinde memur olarak istihdam etmek üzere personel alımı yapıyor. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

banner396

İş Bankası Çağrı Merkezine Memur Alımı Yapıyor | KPSS'siz Alımlar

İş Bankası tarafından yayımlanan ilanda Çağrı Merkezi bünyesinde memur olarak istihdam etmek üzere personel alımı yapıyor. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:22
İş Bankası Çağrı Merkezine Memur Alımı Yapıyor | KPSS'siz Alımlar

İş Bankası tarafından geçtiğimiz hafta bir ilan yayımlandı.

İş Bankası resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda banka, İstanbul Anadolu Yakasında bulunan çağrı merkezinde istihdam etmek üzere Çağrı Merkezi memur alımı yapılacağı bildirildi.

Yayımlanan ilanda İş Bankası Çağrı Merkezi Memur Alımı için yazılı sınav yapacağını duyurdu. başvurusu kabul edilen adaylar 7 Mayıs tarihinde sınava alınacak ve sınavlarda başarılı olan adaylar iş başı yapmaya hak kazanacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, yazılı sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını aşmış olması (7 Mayıs 1988 ve sonrası doğumlu olması), İstanbul Anadolu Yakasında ikamet etmesi, Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya Ağustos 2019'a kadar tecilli olması ve aşağıdaki diğer şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU

İş Bankası çağrı merkezi memuru alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların 30 Nisan Pazartesi saat 12.00'a kadar cv.isbank.com.tr adresinden başvurusunu yapması gerekmektedir. 

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Iş Bankası Personel AlımıBanka Personeli AlımıMemur AlımıIş Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR'da Yayımlandı: Finansbank Lise Mezunu-Üniversite Öğrencisi Banka Memuru Alıyor
İŞKUR'da Yayımlandı: Finansbank Lise Mezunu-Üniversite Öğrencisi Banka Memuru Alıyor
İş Bankası Güvenlik Personeli Alımı Yapıyor-En Az Lise Mezunu
İş Bankası Güvenlik Personeli Alımı Yapıyor-En Az Lise Mezunu
Finansbank İŞKUR Aracılığıyla 30 Banka Personeli Alımı Yapıyor-En Az Lise Mezunu
Finansbank İŞKUR Aracılığıyla 30 Banka Personeli Alımı Yapıyor-En Az Lise Mezunu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim