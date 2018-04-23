İş Bankası Çağrı Merkezine Memur Alımı Yapıyor | KPSS'siz Alımlar

İş Bankası tarafından geçtiğimiz hafta bir ilan yayımlandı.

İş Bankası resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda banka, İstanbul Anadolu Yakasında bulunan çağrı merkezinde istihdam etmek üzere Çağrı Merkezi memur alımı yapılacağı bildirildi.

Yayımlanan ilanda İş Bankası Çağrı Merkezi Memur Alımı için yazılı sınav yapacağını duyurdu. başvurusu kabul edilen adaylar 7 Mayıs tarihinde sınava alınacak ve sınavlarda başarılı olan adaylar iş başı yapmaya hak kazanacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, yazılı sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını aşmış olması (7 Mayıs 1988 ve sonrası doğumlu olması), İstanbul Anadolu Yakasında ikamet etmesi, Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya Ağustos 2019'a kadar tecilli olması ve aşağıdaki diğer şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU

İş Bankası çağrı merkezi memuru alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların 30 Nisan Pazartesi saat 12.00'a kadar cv.isbank.com.tr adresinden başvurusunu yapması gerekmektedir.

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