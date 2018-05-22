ING Bank 50 Personel Alımı Yapıyor-İŞKUR Aracılığıyla

İNG Bank tarafından İŞKUR aracılığıyla bir ilan yayımlandı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda ING Bank, Müşteri Hizmetleri Görevlisi kadrosunda istihdam etmek üzere en az önlisans mezunu adaylar arasından 50 personel alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

ING Bank tarafından yayımlanan personel alım ilanında, başvuru yapacak adayların önlisans veya lisans mezunu olması şartı aranırken, Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı mesleği için sertifika sahibi olmaları, istenen en belirgi özellik. Başvuru yapacak bay-bayan adayların sertifika ve en az önlisans mezunu olmalarının yanı sıra 19 bil 28 yaşları arasında olmaları gerektiğine yer verildi. Yapılacak personel alımında diksiyonu düzgün, ifade ve konuma yeteneği iyi, giyimine özel gösteren, akıcı ve ikna edici konuiabilen, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek adaylar alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

ING Bank personel alımı başvuruları internet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlu olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı olan adaylar aşağıda bağlantı adresini yeni sekmede açarab başvurusunu bu ekran üzerinden yapabilir.

https://goo.gl/2Wpq7P

Açılan ekranda İŞKUR girişinizi yaptıktan sonra en altta bulunan ön yazı kısmına kısa bir açıklama yaparak başvurunuzu tamamlayın.

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