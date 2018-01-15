Garanti Bankası Ocak 2018 Personel Alım İlanları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)

Garanti Bankası tarafından çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden personel alım ilanı yayımlandı.
Türkiye bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı çalışmayı hedef haline getirmiş olan Garanti Bankası, hem hizmet kalitesini arttırmak, hem de genç işsizlere istihdam kapısı olmak için yeni personel alımı yapacak. Bu kapsamda Garanti Bankası Türkiye genelinde bulunan şubelerindeki boş kadroları yayımladı.
Alım Yapılacak Pozisyonlar ve İlleri
Kredi Riski Raporlama Yetkilisi İstanbul
TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - İSTANBUL İstanbul
TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - SİVAS
DIŞ TİCARET VE KREDİLER ASİSTANI İstanbul
Validasyon Yetkilisi İstanbul
Basel Raporlama Yetkilisi İstanbul
Basel Raporlama Uzmanı İstanbul
İş Zekası ve Raporlama Yetkilisi/Uzmanı İstanbul
Yatırım İş Geliştirme Yönetmeni İstanbul
Güvenlik Görevlisi İstanbul
Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni İstanbul
Segment ve Ürün Yönetimi Yönetmeni-Yetkilisi İstanbul
Çağrı Merkezi İş Geliştirme ve Proje Yönetmeni İstanbul
Yapısal Risk Yetkilisi İstanbul
Kredi Riski Planlama Yetkilisi/ Yönetmeni İstanbul
İşgücü Optimizasyonu ve Hizmet Kalitesi Yetkilisi İstanbul
Ticari Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi Erzurum
Kontrol Yönetmeni İstanbul
AML UYUM YETKİLİSİ-YÖNETMENİ İstanbul
Teknik Hizmetler Yönetmeni İstanbul
Destek Kredisi Ürün Yönetimi Yetkilisi-Uzmanı İstanbul
Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi İstanbul
Teknik Hizmetler Yetkilisi İstanbul
Genel Müdürlük Ve Finans İç Kontrol Yetkilisi İstanbul
Bilgi Teknolojileri İç Kontrol Yönetmen/ Yetkilisi İstanbul
Başvuru
Garanti Bankası tarafından yayımlanan personel alım ilanına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmekedir.
http://www.kariyer.net/garanti-bankasi-is-ilanlari-c5100-p29983/
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