Garanti Bankası Ocak 2018 Personel Alım İlanları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)

Garanti Bankası tarafından çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden personel alım ilanı yayımlandı.

Türkiye bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı çalışmayı hedef haline getirmiş olan Garanti Bankası, hem hizmet kalitesini arttırmak, hem de genç işsizlere istihdam kapısı olmak için yeni personel alımı yapacak. Bu kapsamda Garanti Bankası Türkiye genelinde bulunan şubelerindeki boş kadroları yayımladı.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve İlleri

Kredi Riski Raporlama Yetkilisi İstanbul

TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - İSTANBUL İstanbul

TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - SİVAS

DIŞ TİCARET VE KREDİLER ASİSTANI İstanbul

Validasyon Yetkilisi İstanbul

Basel Raporlama Yetkilisi İstanbul

Basel Raporlama Uzmanı İstanbul

İş Zekası ve Raporlama Yetkilisi/Uzmanı İstanbul

Yatırım İş Geliştirme Yönetmeni İstanbul

Güvenlik Görevlisi İstanbul

Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni İstanbul

Segment ve Ürün Yönetimi Yönetmeni-Yetkilisi İstanbul

Çağrı Merkezi İş Geliştirme ve Proje Yönetmeni İstanbul

Yapısal Risk Yetkilisi İstanbul

Kredi Riski Planlama Yetkilisi/ Yönetmeni İstanbul

İşgücü Optimizasyonu ve Hizmet Kalitesi Yetkilisi İstanbul

Ticari Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi Erzurum

Kontrol Yönetmeni İstanbul

AML UYUM YETKİLİSİ-YÖNETMENİ İstanbul

Teknik Hizmetler Yönetmeni İstanbul

Destek Kredisi Ürün Yönetimi Yetkilisi-Uzmanı İstanbul

Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi İstanbul

Teknik Hizmetler Yetkilisi İstanbul

Genel Müdürlük Ve Finans İç Kontrol Yetkilisi İstanbul

Bilgi Teknolojileri İç Kontrol Yönetmen/ Yetkilisi İstanbul

Başvuru

Garanti Bankası tarafından yayımlanan personel alım ilanına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmekedir.

http://www.kariyer.net/garanti-bankasi-is-ilanlari-c5100-p29983/

Kpsscafe.com.tr | Ankara