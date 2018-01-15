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Garanti Bankası Ocak 2018 Personel Alım İlanları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)

Garanti Bankası personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda banka farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere lise, önlisans ve lisans mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. Peki başvurular nasıl yapılacak?

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Garanti Bankası Ocak 2018 Personel Alım İlanları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)

Garanti Bankası personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda banka farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere lise, önlisans ve lisans mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. Peki başvurular nasıl yapılacak?

15 Ocak 2018 Pazartesi 23:02
Garanti Bankası Ocak 2018 Personel Alım İlanları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)

Garanti Bankası tarafından çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden personel alım ilanı yayımlandı.

Türkiye bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı çalışmayı hedef haline getirmiş olan Garanti Bankası, hem hizmet kalitesini arttırmak, hem de genç işsizlere istihdam kapısı olmak için yeni personel alımı yapacak. Bu kapsamda Garanti Bankası Türkiye genelinde bulunan şubelerindeki boş kadroları yayımladı.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve İlleri

Kredi Riski Raporlama Yetkilisi    İstanbul
TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - İSTANBUL    İstanbul
TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - SİVAS
DIŞ TİCARET VE KREDİLER ASİSTANI    İstanbul
Validasyon Yetkilisi    İstanbul
Basel Raporlama Yetkilisi    İstanbul
Basel Raporlama Uzmanı    İstanbul
İş Zekası ve Raporlama Yetkilisi/Uzmanı    İstanbul
Yatırım İş Geliştirme Yönetmeni    İstanbul
Güvenlik Görevlisi    İstanbul
Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni    İstanbul
Segment ve Ürün Yönetimi Yönetmeni-Yetkilisi    İstanbul
Çağrı Merkezi İş Geliştirme ve Proje Yönetmeni    İstanbul
Yapısal Risk Yetkilisi    İstanbul
Kredi Riski Planlama Yetkilisi/ Yönetmeni    İstanbul
İşgücü Optimizasyonu ve Hizmet Kalitesi Yetkilisi    İstanbul
Ticari Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi    Erzurum
Kontrol Yönetmeni    İstanbul
AML UYUM YETKİLİSİ-YÖNETMENİ    İstanbul
Teknik Hizmetler Yönetmeni    İstanbul
Destek Kredisi Ürün Yönetimi Yetkilisi-Uzmanı    İstanbul
Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi    İstanbul
Teknik Hizmetler Yetkilisi    İstanbul
Genel Müdürlük Ve Finans İç Kontrol Yetkilisi    İstanbul
Bilgi Teknolojileri İç Kontrol Yönetmen/ Yetkilisi    İstanbul

Başvuru

Garanti Bankası tarafından yayımlanan personel alım ilanına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmekedir.

http://www.kariyer.net/garanti-bankasi-is-ilanlari-c5100-p29983/

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.01.2018 23:25
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