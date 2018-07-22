Garanti Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alımı

Garanti Bankası’nın yayımladığı personel alımı ilanlarında güvenlik görevlisi, telefon bankacılığı müşteri temsilcisi, müşteri danışmanı, gişe asistanı, özel bankacılık müşteri ilişkileri yöneticisi kadrolarında görevlendirmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı.

Son başvuru tarihleri ilanlara göre değişiklik göstermektedir. Başvuru yapmak isteyen adayların son başvuru tarihlerine kadar haber sonundaki bağlantıdan başvuru yapmaları gerekmektedir.

Güvenlik Görevlisi

Güvenlik görevlisi alımında adayların en az lise mezunu olması, erkek adaylar için silahlı güvenlik kimliğine sahip olması, en az 1.80 m boya sahip olması, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması adaylarda aranan şartlar arasında yer almaktadır.

Telefon Bankacılığı - Müşteri Temsilcisi

Telefon bankacılığ ı müşteri temsilcisi alımında en az ön lisans mezunu olmak, en fazla 30 yaşında olmak, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak veya en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak, ikna kabiliyeti gelişmiş olmak şartları yer almaktadır.

Müşteri danışmanı

Müşteri danışmanı alımında en az lisans mezunu olmak, en fazla 30 yaşında olmak, tercihen SEGEM sertifikasına sahip olmak, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olmak şartları başvuru sırasında adaylarda aranmaktadır.

Gişe asistanı

Gişe asistanı alımında adayların en az lisans mezunu olması, 30 yaşından büyük olmaması, askerlik görevini tamamlamış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olması, kendisini güleryüzlü, pozitif, ikna becerileri yüksek olan birisi olarak görmesi gerekmektedir.

Garanti Bankası en az lise mezunu iş ilanlarına ulaşmak ve başvuru yapmak için tıklayınız.

KPSScafe.com.tr | Ankara