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Garanti Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alımı

Türkiye'nin en büyük ve kurumsal yapıya sahip bankalarından biri olan Garanti Bankası yeni personel alım ilanı yayımladı. Garanti Bankası birçok şehirde görevlendireceği en az lise mezunu personel alımı yapacak.

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Garanti Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alımı

Türkiye'nin en büyük ve kurumsal yapıya sahip bankalarından biri olan Garanti Bankası yeni personel alım ilanı yayımladı. Garanti Bankası birçok şehirde görevlendireceği en az lise mezunu personel alımı yapacak.

22 Temmuz 2018 Pazar 18:09
Garanti Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alımı

Garanti Bankası’nın yayımladığı personel alımı ilanlarında güvenlik görevlisi, telefon bankacılığı müşteri temsilcisi, müşteri danışmanı, gişe asistanı, özel bankacılık müşteri ilişkileri yöneticisi kadrolarında görevlendirmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı.

Son başvuru tarihleri ilanlara göre değişiklik göstermektedir. Başvuru yapmak isteyen adayların son başvuru tarihlerine kadar haber sonundaki bağlantıdan başvuru yapmaları gerekmektedir.

Güvenlik Görevlisi

Güvenlik görevlisi alımında adayların en az lise mezunu olması, erkek adaylar için silahlı güvenlik kimliğine sahip olması, en az 1.80 m boya sahip olması, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması adaylarda aranan şartlar arasında yer almaktadır.

Telefon Bankacılığı - Müşteri Temsilcisi

Telefon bankacılığı müşteri temsilcisi alımında en az ön lisans mezunu olmak, en fazla 30 yaşında olmak, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak veya en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak, ikna kabiliyeti gelişmiş olmak şartları yer almaktadır.

Müşteri danışmanı

Müşteri danışmanı alımında en az lisans mezunu olmak, en fazla 30 yaşında olmak, tercihen SEGEM sertifikasına sahip olmak, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olmak şartları başvuru sırasında adaylarda aranmaktadır.

Gişe asistanı

Gişe asistanı alımında adayların en az lisans mezunu olması, 30 yaşından büyük olmaması, askerlik görevini tamamlamış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olması, kendisini güleryüzlü, pozitif, ikna becerileri yüksek olan birisi olarak görmesi gerekmektedir.

Garanti Bankası en az lise mezunu iş ilanlarına ulaşmak ve başvuru yapmak için tıklayınız.

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.07.2018 18:27
Anahtar Kelimeler:
garanti bankası az lise mezunu personel alımı
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