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Finansbank İŞKUR Aracılığıyla 30 Banka Personeli Alımı Yapıyor-En Az Lise Mezunu

Finansbank en az lise mezunu adaylar arasından banka personeli alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR resmi sayfasında yayımlanan ilanda alınacak personellerin satış danışmanı kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Banka personeli alımı başvurusu İŞKUR'da nasıl yapılır?

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Finansbank İŞKUR Aracılığıyla 30 Banka Personeli Alımı Yapıyor-En Az Lise Mezunu

Finansbank en az lise mezunu adaylar arasından banka personeli alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR resmi sayfasında yayımlanan ilanda alınacak personellerin satış danışmanı kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Banka personeli alımı başvurusu İŞKUR'da nasıl yapılır?

04 Nisan 2018 Çarşamba 15:42
Finansbank İŞKUR Aracılığıyla 30 Banka Personeli Alımı Yapıyor-En Az Lise Mezunu

Finansbank tarafından İŞKUR aracılığıyla bir ilan yayımlandı.

Finansbank A.Ş. tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından banka personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda 30 personel alımı yapılacağı ve alınacak personellerin satış danışmanı kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınmaktadır. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir:

  • En az lise mezunu veya devam zorunluluğu olmayan üniversite öğrencisi
  • Satış konusunda kariyer yapmayı hedefleyen
  • 30 yaşını aşmamış
  • İletişim ve ikna becerisi yüksek
  • Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış yada en az 2 yıl tecilli
  • Daha önce bankamızda benzer pozisyona başvuru yapıp mülakat aşamasında elenmemiş.

BAŞVURU ŞEKLİ

Finansbank personel alımına başvurular Çalışma ve İş Kurumu resmi sayfası üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir. İŞKUR kaydı olmayan adaylar https://esube.iskur.gov.tr/ adresinde bulunan iş arayan kısmından üye olabilirler. İŞKUR kaydı olanlar ve kayıtlarını yeni yapan adaylar aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açabilir ve başvurusunu bu adres üzerinden yapabilirler.

https://goo.gl/wk1zhe

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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