Finansbank En Az Lise Mezunu Banka Personel Alımı Yapıyor (İŞKUR Aracılığıyla)

Finansbank personel alımı yapıyor.

Türkiye Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünerek hizmet kalitesini sürekli olarak arttırmayı hedef haline getiren Finansbank, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere bankacılık meslek elemanı alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanda alımların en az lise mezunu adaylar arasından yapılacağı ve alınacak 10 personelin Ankara'da istihdam edileceğine yer verildi.

Açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen, hizmet kalitesini sürekli olarak arttırmayı hedef haline getiren Finansbank, alacağı yeni personellerle hizmet kalitesini daha da arttırmayı hedef haline getirdi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Finansbank, İŞKUR aracılığıyla yayımladığı ilanında alacağı personellerde aşağıdaki genel şartları aradığını duyurdu:

30 yaşını aşmamış,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da minimum 2 yıl tecilli,

Ekip çalışmasına yatkın,

Kurumumuzu yetkin bir şekilde temsil edebilecek,

Kariyerini bankacılık alanında ilerletmek isteyen

Tam zamanlı çalışabilecek ekip arkadaşları arıyoruz.

BAŞVURU ŞEKLİ

Finansbank personel alımı başvurusu İŞKUR resmi sayfası aracılığıyla alınmaktadır. İlana başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini yeni sekmede açması ve başvurusunu bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://goo.gl/KUyCj3

PERSONEL VE ASKER İLE POLİS ALIMLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN ;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA