Fibabanka Ocak 2018 Personel Alım İlanları Yayımlandı-İnternetten Başvuru

Fibabanka farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı.

Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan Fibabanka, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilanlar ile toplamda 9 pozisyona personel alımı yapacağını duyurdu. Alacağı yeni personellerle müşterilerine daha iyi hizmet sunmayı hedef haline getirmiş olan Fibabanka, genç işsizlere de istihdam kapısı olmaya devam etmeyi planlıyor. Banka tarafından yapılan açıklamada Fibabanka, ilanlara başvuruları internet üzerinden almaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların internet üzerinden özgeçmişini hazırlamaları ve aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden bankaya göndermesi gerekmektedir.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

# Credit Strategy Management Assistant Manager İstanbul(Avr.) Fibabanka A.Ş.

# Finansal Hizmetler Yöneticisi (Kurumsal) İstanbul(Asya) Fibabanka A.Ş.

# Çağrı Merkezi Uzman Yardımcısı İstanbul(Avr.), ... Fibabanka A.Ş.

# Mimar / İnşaat Mühendisi İstanbul(Avr.), ... Fibabanka A.Ş.

# Yazılım Geliştirme Uzmanı İstanbul(Avr.), ... Fibabanka A.Ş.

# İş Analizi Uzmanı İstanbul(Avr.), ... Fibabanka A.Ş.

# Uygulama Yönetimi Yönetmen Yardımcısı İstanbul(Avr.) Fibabanka A.Ş.

# Müfettiş/Kıdemli Müfettiş İstanbul(Avr.) Fibabanka A.Ş.

# Engelli Memur İstanbul(Avr.) Fibabanka A.Ş.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Fibabanka personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını açılan sayfadan yapması gerekmektedir. Başvurunun yapılmasının ardından banka, pozisyona uygun adaylara mülakat için geri bildirim yapacak.

http://www.kariyer.net/fibabanka-a-s-is-ilanlari-c4288-p40309/

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