En Az Ortaöğretim Mezunu Banka Personeli Alımı Başvurusu İçin Son 4 Gün

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımladığı ilanında QNB Finansbank kendi bünysinde istihdam etmek üzere banka personeli alımı yapacağını duyurdu.

Kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar ve bankalar, personel ihtiyaçlarının çoğunu İŞKUR üzerinden karşılamaktadır. İş ve İşçi Bulma Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan duyurularda kamu ile özel kuruluşlara 110 binden fazla personel alımı yapıldığı belirtilirken bu ilanlar için başvuruların İŞKUR aracılığıyla yapılacağı bildirildi. Bu ilanlardan QNB Finansbank, Satış Temsilcisi kadrosunda istihdam etmek üzere 30 adet personel alımı yapıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

QNB Finansbank tarafından yayımlanan banka personeli alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların mezuniyet durumu olarak lise , önlisans ve lisans mezunu olması şartı aranmaktadır. Güler yüzlü adaylar arasından yapılacak personel alımında adayların diksiyonunun düzgün olması ve iletişim becerilerinin yüksek olması şartı aranmaktadır. Tecrübeli ve tecrübesiz adaylar arasından yapılacak personel alımında adayların yoğun çalışma tekposuna uyum sağlamaları gerektiğine yer verildi. Öte yandan adayların İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması ya da CV'sini banka resmi sayfasından iletmesi istendi.

BAŞVURU

İlana başvurular İŞKUR aracılığıyla alınmaktadır. Yukarıdaki şartları taşıyan ve bu ilana başvuru yapmak isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantı adresini ziyaret edebilir ve bu ekran üzerinden başvurularını yapabilirler. İlana başvuru için son 4 gün.

https://goo.gl/GSsFDE

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