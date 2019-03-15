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Emlak Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Genel başvuru şartları neler?

Emlak Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Yeniden hizmete başlayan Emlak Bankası şubelerinde çalıştırılmak üzere binlerce personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Resmi internet sitesi üzerinden yapılacak başvuruların süresini kaçırmak istemeyen pek çok kişi ise kurumun istediği şartları ve başvuruların nasıl yapılacağını öğrenmek için yoğun bir araştırma içine girdi. Peki, Emlak Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Genel başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Emlak Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Genel başvuru şartları neler?

Emlak Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Yeniden hizmete başlayan Emlak Bankası şubelerinde çalıştırılmak üzere binlerce personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Resmi internet sitesi üzerinden yapılacak başvuruların süresini kaçırmak istemeyen pek çok kişi ise kurumun istediği şartları ve başvuruların nasıl yapılacağını öğrenmek için yoğun bir araştırma içine girdi. Peki, Emlak Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Genel başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

15 Mart 2019 Cuma 17:06
Emlak Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Genel başvuru şartları neler?

Emlak Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sorusu, bankaya iş başvurusu yapmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sorulan en kilit soru. Genel başvuru ve yeni mezun pozisyonlarında personel alacağını duyuran Emlak Bankası, yapılan başvuruları resmi sitesi üzerindenalacak. Peki, Emlak Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Genel başvuru şartları neler? sorularını merak edenler için yanıtladık.

Emlak Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Genel başvuru için yayımlanan ilana göre, kurumun resmi internet sitesi üzerinden şu bilgilere yer verildi;

Genel başvuru niteliğinde düzenlenmiş bu ilana yapılan başvurular, Bankamızda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek açık pozisyonlar için değerlendirilecek ve niteliklerinize uygun pozisyonlar oluşması durumunda sizinle iletişime geçilecektir.

Görev almak istediğiniz birim/şubeyi de belirten bir ön yazı ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Emlak Bankası personel alımı genel başvuru şartları neler?

Asgari üniversite mezunu,

İletişim kabiliyeti gelişmiş,

Analitik düşünebilen,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az 2 yıl tecilli,

Bankacılık tecrübesi olmayan adaylar için 28 yaşını aşmamış olmak.

Diğer Bilgiler:

Bankacılık tecrübesi gerektirmeyen başlangıç düzeyi pozisyonlar için "Genel Yetenek Sınavı", tecrübe gerektiren veya gerektirmeyen tüm pozisyonlar için ise "Kişilik & Yetkinlik Envanteri" uygulanabilecek olup sözü edilen sınav ve envanter uygulamaları ile ilgili bilgi değerlendirme sürecine alınan adaylara ayrıca verilecektir.

Yeni mezun personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Yeni mezun genç yetenekler, Bankamızda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek başlangıç düzeyindeki pozisyonlar için değerlendirilebilecek ve niteliklerine uygun pozisyonlar oluşması durumunda değerlendirme süreci için davet edileceklerdir.

Görev almak istediğiniz birim/şubeyi de belirten bir ön yazı ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni mezunların davet edilebileceği değerlendirme boyutları:

* Genel Yetenek Sınavı
* Yabancı dil gerektiren pozisyonlar için "Yabancı Dil Sınavı"
* Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
* Mülakat
* Kişilik & Yetkinlik Envanteri

Yeni mezun personel alımı genel başvuru şartları neler?

Üniversitelerin iktisadi, idari bilimler ve mühendislik lisans programlarından mezun,

İletişim kabiliyeti gelişmiş,

Analitik düşünebilen,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az 2 yıl tecilli,

28 yaşını aşmamış olmak,

Her iki ilana da başvurmak için lütfen tıklayınız

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