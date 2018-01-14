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DenizBank Tecrübesiz En Az Lise Mezunu Personel Alıyor-Başvurular Başladı

Denizbank en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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DenizBank Tecrübesiz En Az Lise Mezunu Personel Alıyor-Başvurular Başladı

Denizbank en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

14 Ocak 2018 Pazar 12:04
DenizBank Tecrübesiz En Az Lise Mezunu Personel Alıyor-Başvurular Başladı

DenizBank en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu.

Türkiye bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan DenizBank, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı duyuru ile en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu.

DenizBank tarafından yayımlanan ilanda alınacak personeller, Deniz Kariyer'de telefonda satış temsilcisi pozisyonunda istihdam etmek üzere yetiştirilecek. 10 adımdan oluşacak olan eğitim süreci sonunda başarılı olan adaylar sertifika almaya hak kazanacak. Bu adaylar, Türkiye genelinde bulunan DenizBank şubelerinin çağrı merkezlerinde satış temsilcisi olarak istihdam edilecek.

Deniz Kariyer hakkında Banka tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar 250’e yakın kursiyer katıldı. İşbaşı eğitim programımızın 1 ay'ı Deniz Akademi’de, 2 ay'ı da işbaşında geçmektedir. 3 ay sonunda programımızdan başarılı olan kursiyerlerimize iş teklifi iletmekteyiz. Eğer aranan kriterleri sağlıyorsanız başvurunuzu bekliyoruz. " ifadelerine yer verildi. 

Başvuru Şartları

# En az Lise mezunu,

# 1990 ve sonrası doğumlu,

# Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olan,

# İstanbul’da ikamet eden,

# Güçlü ikna kabiliyetine sahip, hedefe yönelik ve müşteri odaklı çalışabilecek,

# İletişim becerileri yüksek ve diksiyonu düzgün,

# Takım çalışmasına yatkın,

# Microsoft Office programlarını etkin kullanabile.

# Tecrübesiz adaylar alınacak.

Başvuru

DenizBank personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

https://goo.gl/xU7VzB

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.01.2018 12:33
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