DenizBank Tecrübesiz En Az Lise Mezunu Personel Alıyor-Başvurular Başladı

DenizBank en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu.

Türkiye bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan DenizBank, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı duyuru ile en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu.

DenizBank tarafından yayımlanan ilanda alınacak personeller, Deniz Kariyer'de telefonda satış temsilcisi pozisyonunda istihdam etmek üzere yetiştirilecek. 10 adımdan oluşacak olan eğitim süreci sonunda başarılı olan adaylar sertifika almaya hak kazanacak. Bu adaylar, Türkiye genelinde bulunan DenizBank şubelerinin çağrı merkezlerinde satış temsilcisi olarak istihdam edilecek.

Deniz Kariyer hakkında Banka tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar 250’e yakın kursiyer katıldı. İşbaşı eğitim programımızın 1 ay'ı Deniz Akademi’de, 2 ay'ı da işbaşında geçmektedir. 3 ay sonunda programımızdan başarılı olan kursiyerlerimize iş teklifi iletmekteyiz. Eğer aranan kriterleri sağlıyorsanız başvurunuzu bekliyoruz. " ifadelerine yer verildi.

Başvuru Şartları

# En az Lise mezunu,

# 1990 ve sonrası doğumlu,

# Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olan,

# İstanbul’da ikamet eden,

# Güçlü ikna kabiliyetine sahip, hedefe yönelik ve müşteri odaklı çalışabilecek,

# İletişim becerileri yüksek ve diksiyonu düzgün,

# Takım çalışmasına yatkın,

# Microsoft Office programlarını etkin kullanabile.

# Tecrübesiz adaylar alınacak.

Başvuru

DenizBank personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

https://goo.gl/xU7VzB

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