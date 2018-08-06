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Denizbank Farklı Pozisyonlarda Personel Alımı Yapıyor!..

Denizbank yayımladığı ilanlar ile birçok farklı pozisyonda çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Denizbank personel alımları, denizbank personel ilanları, denizbank bankacılık ilanları, denizbank memur alımı gibi soruların cevapları da bu haberimizde yer alıyor.

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Denizbank Farklı Pozisyonlarda Personel Alımı Yapıyor!..

Denizbank yayımladığı ilanlar ile birçok farklı pozisyonda çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Denizbank personel alımları, denizbank personel ilanları, denizbank bankacılık ilanları, denizbank memur alımı gibi soruların cevapları da bu haberimizde yer alıyor.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:47
Denizbank Farklı Pozisyonlarda Personel Alımı Yapıyor!..

Denizbank yayımladığı ilanlar ile birçok farklı pozisyonda çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Denizbank personel alımları, denizbank personel ilanları, denizbank bankacılık ilanları, denizbank memur alımı gibi soruların cevapları da bu haberimizde yer alıyor.

Denizbank'ın resim internet sitesinde yer alan kariyer isimli bölümde birçok açık poziyon bulunuyor.

An itibari ile Denizbank kariyer'de personel alımı yapılan açık pozisyonlar şöyle;

  • Telefonda Satış Temsilcisi  Yeni Mezun

  • Bireysel Danışman / İstanbul  Yeni Mezun

  • İŞKUR Telefonda Satış Temsilcisi  Yeni Mezun

  • KOBİ Bankacılığı Portföy Yöneticisi  Yeni Mezun

  • Kobi Bankacılığı Portföy Yöneticisi / Aksaray Atatürk Bulvarı Şubesi  Yeni Mezun

  • İletişim Merkezi Pos Destek Müşteri Temsilcisi  Yeni Mezun

  • Karadeniz Bölge Tahsilat Avukatı  Deneyimli

Başvuru süreci nasıl işleyecek

Deneyimli adaylar, İnsan Kaynakları ve ilgili Genel Müdürlük/Şirket/Bölge/Şube yöneticileriyle görüşme yapmak üzere mülakata davet edilirler. Mülakatlar yetkinlik bazlı olarak gerçekleştirilir. Deneyimsiz İşe Alım süreçlerimizde adaylar sınav ve grup çalışması olmak üzere 2 aşamadan geçmektedirler. Her iki aşama sonucu olumlu olan adaylar değerlendirme sürecine alınmaktadırlar.

Görüşmeye nasıl hazırlanabilirsin

Görüşmeden önce pozisyon ve banka ile ilgili ön bilgiler araştırın, böylece mülakata hazırlık daha sağlıklı olacaktır. DenizBank sosyal medya hesapları takip ederek, bankanın kültürü, iklimi ve çalışma şartları konusunda bilgi edinebilirsiniz. Kıyafet seçerken abartılardan uzak durmak ve işin gerekliliklerine uygun tercihler yapmak mülakatta imajınızı olumlu yönde etkiler.

kariyer@denizbank.com adresine sorularınızı iletebilirsiniz.

Denizbank Personel Alım İlanlarına Başvurmak İçin Tıklayınız

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.08.2018 14:00
Anahtar Kelimeler:
Denizbank Personel Alımları
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