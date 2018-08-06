Denizbank Farklı Pozisyonlarda Personel Alımı Yapıyor!..

Denizbank yayımladığı ilanlar ile birçok farklı pozisyonda çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Denizbank personel alımları, denizbank personel ilanları, denizbank bankacılık ilanları, denizbank memur alımı gibi soruların cevapları da bu haberimizde yer alıyor.

Denizbank'ın resim internet sitesinde yer alan kariyer isimli bölümde birçok açık poziyon bulunuyor.

An itibari ile Denizbank kariyer'de personel alımı yapılan açık pozisyonlar şöyle;

Telefonda Satış Temsilcisi Yeni Mezun

Bireysel Danışman / İstanbul Yeni Mezun

İŞKUR Telefonda Satış Temsilcisi Yeni Mezun

KOBİ Bankacılığı Portföy Yöneticisi Yeni Mezun

Kobi Bankacılığı Portföy Yöneticisi / Aksaray Atatürk Bulvarı Şubesi Yeni Mezun

İletişim Merkezi Pos Destek Müşteri Temsilcisi Yeni Mezun

Karadeniz Bölge Tahsilat Avukatı Deneyimli

Başvuru süreci nasıl işleyecek

Deneyimli adaylar, İnsan Kaynakları ve ilgili Genel Müdürlük/Şirket/Bölge/Şube yöneticileriyle görüşme yapmak üzere mülakata davet edilirler. Mülakatlar yetkinlik bazlı olarak gerçekleştirilir. Deneyimsiz İşe Alım süreçlerimizde adaylar sınav ve grup çalışması olmak üzere 2 aşamadan geçmektedirler. Her iki aşama sonucu olumlu olan adaylar değerlendirme sürecine alınmaktadırlar.

Görüşmeye nasıl hazırlanabilirsin

Görüşmeden önce pozisyon ve banka ile ilgili ön bilgiler araştırın, böylece mülakata hazırlık daha sağlıklı olacaktır. DenizBank sosyal medya hesapları takip ederek, bankanın kültürü, iklimi ve çalışma şartları konusunda bilgi edinebilirsiniz. Kıyafet seçerken abartılardan uzak durmak ve işin gerekliliklerine uygun tercihler yapmak mülakatta imajınızı olumlu yönde etkiler.

kariyer@denizbank.com adresine sorularınızı iletebilirsiniz.