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Burgan Bank Ocak 2018 Personel Alım İlanları (İnternetten Başvuru)

Burgan Bank tarafından personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda farklı İllerde ve farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı bildirildi.

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Burgan Bank Ocak 2018 Personel Alım İlanları (İnternetten Başvuru)

Burgan Bank tarafından personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda farklı İllerde ve farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı bildirildi.

16 Ocak 2018 Salı 23:57
Burgan Bank Ocak 2018 Personel Alım İlanları (İnternetten Başvuru)

Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarındna olan Burgan Bank, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilanı ile farklı pozisyonlara çok sayıda banka personeli alımı yapacağını duyurdu.

Burgan Bank tarafından yayımlanan ilanda, bankanın Türkiye genelinde bulunan birçok şubesindeki boş pozisyonlara çok sayıda personel alımı yapılacağı bildirildi. Buna göre Burgan Bank, boşta bulunan 36 pozisyona personel alımı yapacak. 

Personel Alımı Yapılacak Pozisyonlar ve İlleri

    ÖZEL/BİREYSEL BANKACILIK PORTFÖY YETKİLİSİ    Ankara, İstanbul(Avr.)... 
PTT KANAL YETKİLİ YARDIMCISI    İstanbul(Avr.), ..
DİREKT SATIŞ TEMSİLCİSİ - ANKARA    Ankara   
DİREKT SATIŞ TEMSİLCİSİ - İSTANBUL ASYA    İstanbul(Asya)   
DİREKT SATIŞ TAKIM LİDERİ    İstanbul(Avr.), ..
INFRASTRUCTURE SYSTEM ADMINISTRATOR    İstanbul(Avr.) 
PERAKENDE KREDİ İZLEME YÖNETİCİSİ    İstanbul(Avr.) 
MÜFETTİŞ YARDIMCISI/YETKİLİ MÜFETTİŞ YRD. 
BT DENETİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI    İstanbul(Avr.
ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ    İstanbul(Avr.)    
Kurumsal Bankacılık Sektör Yöneticisi    İstanbul(Avr.)  
DÖNEMSEL MÜŞTERİ DENEYİMİ YETKİLİSİ    İstanbul(Avr.)   
DAVA VE TAKİP YÖNETİMİ AVUKAT/MÜŞAVİR AVUKAT    İstanbul(Avr.)   
KIDEMLİ MÜFETTİŞ/MÜFETTİŞ    İstanbul(Avr.)  
DESTEK HİZMET GÖREVLİSİ      İstanbul(Avr.)   
ÇAĞRI MERKEZİ TAKIM LİDERİ    İstanbul(Avr.)   
İNSAN KAYNAKLARI ORGANİZASYON YÖNETİCİSİ    İstanbul(Avr.)   
Banka Sigortacılığı Ürün&Satış Yönetimi Yetkilisi    İstanbul(Avr.)   
TAHSİLAT SORUMLUSU    İstanbul(Avr.)   
HR GENERALIST    İstanbul(Avr.)    
BİREYSEL/ÖZEL BANKACILIK PORTFÖY YÖNETİCİSİ    Adana, Bursa, ... 
ÖZEL BANKACILIK PORTFÖY YÖNETİCİSİ    İstanbul(Avr.), ... 
MERSİN BİREYSEL/ÖZEL BANKACILIK PORTFÖY YÖNETİCİSİ    Mersin  
MERSİN ŞUBE OPERASYON YETKİLİSİ    Mersin  
Operasyon Uzman Yardımcısı    İstanbul(Avr.)  
Bireysel Bank. Pazarlama&İş Geliştirme Yöneticisi    İstanbul(Avr.), ..
YASAL RAPORLAMA VE KAMUYU BİLGİLENDİRME YÖNETİCİSİ    İstanbul(Avr.)  
BURSA ŞB TİCARİ BANKACILIK PORTFÖY YÖNETİCİSİ    Bursa  
KOZYATAĞI ŞB TİCARİ BANKACILIK PORTFÖY YÖNETİCİSİ    İstanbul(Asya) 
NİŞANTAŞI ŞB-BİREYSEL BANK. PORTFÖY YÖNETİCİSİ    İstanbul(Avr.)  
MERKEZ ŞUBE TİCARİ BANK. PORTFÖY YÖNETİCİSİ    İstanbul(Avr.)  
NİŞANTAŞI ŞUBE TİCARİ BANK. PORTFÖY YÖNETİCİSİ    İstanbul(Avr.) 
TİCARİ BANKACILIK SATIŞ YÖNETİCİSİ    İstanbul(Avr.)  
ALTUNİZADE ŞUBE TİCARİ BANK. PORTFÖY YÖNETİCİSİ    İstanbul(Asya)  
KREDİ ANALİTİĞİ VE RAPORLAMA YÖNETİCİSİ    İstanbul(Avr.)  
DİREKT SATIŞ TEMSİLCİSİ - İSTANBUL AVRUPA    İstanbul(Avr.)

Başvuru

Burgan Bank personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/burgan-bank-a-s-is-ilanlari-c17959-p8735/

Kpsscafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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