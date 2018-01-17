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Albaraka Türk Ocak 2018 Personel Alım İlanları Yayımlandı (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)

Albaraka Türk Katılım Bankası, yayımladığı ilan ile boşta bulunan 17 pozisyona personel alımı yapacağını açıkladı. Peki personel alımları hangi illere yapılıyor. Başvurular nasıl yapılacak?

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Albaraka Türk Ocak 2018 Personel Alım İlanları Yayımlandı (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)

Albaraka Türk Katılım Bankası, yayımladığı ilan ile boşta bulunan 17 pozisyona personel alımı yapacağını açıkladı. Peki personel alımları hangi illere yapılıyor. Başvurular nasıl yapılacak?

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:02
Albaraka Türk Ocak 2018 Personel Alım İlanları Yayımlandı (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)

Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan Albaraka Türk Katılım Bankası, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu.

Açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen, hizmet kalitesini sürekli olarak arttırmayı hedef haline getirmiş olan Albaraka Türk Katılım Bankası, çeşitli ilan sayfalarında yayımladığı duyuru ile personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye genelindeki şubelerinde boşta bulunan 17 pozisyona personel alımı yapacak oaln Albaraka Türk, alımları lise, önlisans ve lisans düzeyinden yapacağını duyurdu.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

SANAT YÖNETMENİ    İstanbul(Asya) 
YAYINCI/EDİTÖR    İstanbul(Asya)  
Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi    İstanbul(Avr.), 
Proje Finansmanı Uzmanı    İstanbul(Avr.), .
SİSTEM OPERATÖR YRD.    İstanbul(Asya)  
YAZILIM UZMANI    İstanbul(Asya)  
GENEL BAŞVURU (TÜM TÜRKİYE)    İstanbul(Avr.), .
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (TÜM TÜRKİYE)    İstanbul(Avr.), 
İŞ ANALİSTİ    İstanbul(Asya)    Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
GENÇ ALBARAKA AKADEMİSİ    Ankara, İstanbul(Avr.)..
AVUKAT(TECRÜBELİ)    İstanbul(Asya) 
AVUKAT    İstanbul(Asya) 
ENGELLİ PERSONEL-GENEL BAŞVURU      İstanbul(Avr.), .
Yazılım Destek Uzmanı/Uzman Yardımcısı    İstanbul(Asya) 
BT Teknik Destek Personeli    İstanbul(Asya) 
UYGULAMA YÖNETİMİ UZMANI    İstanbul(Asya) 
Müşteri Deneyimi Uzmanı    İstanbul(Asya)

Başvuru

Albaraka Türk Katılım Bankası personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatlarını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir. 

https://goo.gl/sZG88p

Memur alım ilanlarından haberdar olmak için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Garanti Bankası Ocak 2018 Personel Alım İlanları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)
Garanti Bankası Ocak 2018 Personel Alım İlanları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)
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