Albaraka Türk Ocak 2018 Personel Alım İlanları Yayımlandı (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)

Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan Albaraka Türk Katılım Bankası, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu.

Açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen, hizmet kalitesini sürekli olarak arttırmayı hedef haline getirmiş olan Albaraka Türk Katılım Bankası, çeşitli ilan sayfalarında yayımladığı duyuru ile personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye genelindeki şubelerinde boşta bulunan 17 pozisyona personel alımı yapacak oaln Albaraka Türk, alımları lise, önlisans ve lisans düzeyinden yapacağını duyurdu.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

SANAT YÖNETMENİ İstanbul(Asya)

YAYINCI/EDİTÖR İstanbul(Asya)

Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi İstanbul(Avr.),

Proje Finansmanı Uzmanı İstanbul(Avr.), .

SİSTEM OPERATÖR YRD. İstanbul(Asya)

YAZILIM UZMANI İstanbul(Asya)

GENEL BAŞVURU (TÜM TÜRKİYE) İstanbul(Avr.), .

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (TÜM TÜRKİYE) İstanbul(Avr.),

İŞ ANALİSTİ İstanbul(Asya) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

GENÇ ALBARAKA AKADEMİSİ Ankara, İstanbul(Avr.)..

AVUKAT(TECRÜBELİ) İstanbul(Asya)

AVUKAT İstanbul(Asya)

ENGELLİ PERSONEL-GENEL BAŞVURU İstanbul(Avr.), .

Yazılım Destek Uzmanı/Uzman Yardımcısı İstanbul(Asya)

BT Teknik Destek Personeli İstanbul(Asya)

UYGULAMA YÖNETİMİ UZMANI İstanbul(Asya)

Müşteri Deneyimi Uzmanı İstanbul(Asya)

Başvuru

Albaraka Türk Katılım Bankası personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatlarını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

https://goo.gl/sZG88p

Memur alım ilanlarından haberdar olmak için;

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