Akbank Ocak 2018 Personel Alım İlanları (Lise ve Üniversite Mezunu)

Türkiye Bankacılık sektörünün köklü kuruluşlarından olan Akbank çeşitli ilan sayfalarından ve kendi kariyer sayfası üzerinden yayımladığı ilanında en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu.

Akbank yayımladığı ilan ile 37 pozisyona personel alımı yapacağını duyururken alıma başvuruların internet üzerinden alınacağı açıkladı.

Hangi Pozisyonlara Personel Alımı Yapılacak?

Hazine İş/Teknik Analisti Kocaeli, İstanbul

TİCARİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ ** Tüm Türkiye

Şoför İstanbul

İç Kontrol Uzmanı (Genel Müdürlük Kontrollleri) İstanbul

Java Yazılım Uzmanı /Deneyimli Java Yazılım Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Java Yazılım Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul

BT İş Sürekliliği ve Konfigürasyon Yönetimi Uzmanı Kocaeli, İstanbul

İngilizce Bilen Çağrı Merkezi Yetkilisi Kocaeli, İstanbul

Yarı Zamanlı Takım Asistanı İstanbul

Çağrı Merkezi Yetkilisi - Engelli Kocaeli, İstanbul

Gişe Yetkilisi - Engelli İstanbul

Gişe Yetkilisi - İSTANBUL ANADOLU İstanbul

Gişe Yetkilisi - İSTANBUL AVRUPA İstanbul

Çağrı Merkezi Yetkilisi Kocaeli, İstanbul

Nakit Operasyon Yetkilisi Adana, Ankara, ...

Birebir Bankacılık Müşteri İlişkileri Yön / SAMSUN

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi İstanbul

Ödeme Sistemleri Uygulama Test Yön Yrd Kocaeli

Etkileşim Tasarımcısı Kocaeli

Görsel Tasarımcı Kocaeli

Süreç Yönetimi ve İş Geliştirme Yöneticisi Kocaeli

İç Kontrol Uzmanı (Veri Analizi ve Raporlama) İstanbul

Proje Finansman Kredileri Yöneticisi İstanbul

BT Çağrı Merkezi Yazılım Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul

BT Veri Depolama Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Kredi İzleme ve Takip Karar Destek Sistemleri YY İstanbul

Dijital İletişim Yöneticisi İstanbul

Strateji Yönetici Yardımcısı İstanbul

Bilgi Güvenliği Siber Güvenlik Analisti Kocaeli, İstanbul

Siber Tehdit İstihbarat Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Kurumsal Veri Ofisi-Veri/Veri Kalitesi Danışmanı Kocaeli, İstanbul

Bilgi Güvenliği Veri Analisti Kocaeli, İstanbul

BT Windows Tabanlı İşletim Sistemleri Uzmanı Kocaeli, İstanbul

İŞ BİLGİ RİSKİ YÖNETİCİSİ Kocaeli

KOBİ Uzman Hattı Yönetici Yardımcısı Kocaeli, İstanbul

Risk Yönetimi-Faiz&Likidite Yönetici Yardımcısı İstanbul

KVKK Sorumlu Yöneticisi- Kurumsal Veri Ofisi Kocaeli, İstanbul.

Başvuru

Akbank personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açabilir ve müracaatlarını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/akbank-is-ilanlari-c11195-p1299/

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