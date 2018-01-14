Akbank Ocak 2018 Personel Alım İlanları (Lise ve Üniversite Mezunu)

Türkiye Bankacılık sektörünün köklü kuruluşlarından olan Akbank çeşitli ilan sayfalarından ve kendi kariyer sayfası üzerinden yayımladığı ilanında en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu.
Akbank yayımladığı ilan ile 37 pozisyona personel alımı yapacağını duyururken alıma başvuruların internet üzerinden alınacağı açıkladı.
Hangi Pozisyonlara Personel Alımı Yapılacak?
Hazine İş/Teknik Analisti Kocaeli, İstanbul
TİCARİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ ** Tüm Türkiye
Şoför İstanbul
İç Kontrol Uzmanı (Genel Müdürlük Kontrollleri) İstanbul
Java Yazılım Uzmanı /Deneyimli Java Yazılım Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Java Yazılım Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul
BT İş Sürekliliği ve Konfigürasyon Yönetimi Uzmanı Kocaeli, İstanbul
İngilizce Bilen Çağrı Merkezi Yetkilisi Kocaeli, İstanbul
Yarı Zamanlı Takım Asistanı İstanbul
Çağrı Merkezi Yetkilisi - Engelli Kocaeli, İstanbul
Gişe Yetkilisi - Engelli İstanbul
Gişe Yetkilisi - İSTANBUL ANADOLU İstanbul
Gişe Yetkilisi - İSTANBUL AVRUPA İstanbul
Çağrı Merkezi Yetkilisi Kocaeli, İstanbul
Nakit Operasyon Yetkilisi Adana, Ankara, ...
Birebir Bankacılık Müşteri İlişkileri Yön / SAMSUN
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi İstanbul
Ödeme Sistemleri Uygulama Test Yön Yrd Kocaeli
Etkileşim Tasarımcısı Kocaeli
Görsel Tasarımcı Kocaeli
Süreç Yönetimi ve İş Geliştirme Yöneticisi Kocaeli
İç Kontrol Uzmanı (Veri Analizi ve Raporlama) İstanbul
Proje Finansman Kredileri Yöneticisi İstanbul
BT Çağrı Merkezi Yazılım Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul
BT Veri Depolama Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Kredi İzleme ve Takip Karar Destek Sistemleri YY İstanbul
Dijital İletişim Yöneticisi İstanbul
Strateji Yönetici Yardımcısı İstanbul
Bilgi Güvenliği Siber Güvenlik Analisti Kocaeli, İstanbul
Siber Tehdit İstihbarat Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Kurumsal Veri Ofisi-Veri/Veri Kalitesi Danışmanı Kocaeli, İstanbul
Bilgi Güvenliği Veri Analisti Kocaeli, İstanbul
BT Windows Tabanlı İşletim Sistemleri Uzmanı Kocaeli, İstanbul
İŞ BİLGİ RİSKİ YÖNETİCİSİ Kocaeli
KOBİ Uzman Hattı Yönetici Yardımcısı Kocaeli, İstanbul
Risk Yönetimi-Faiz&Likidite Yönetici Yardımcısı İstanbul
KVKK Sorumlu Yöneticisi- Kurumsal Veri Ofisi Kocaeli, İstanbul.
Başvuru
Akbank personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açabilir ve müracaatlarını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.
http://www.kariyer.net/akbank-is-ilanlari-c11195-p1299/
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