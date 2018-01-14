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Akbank Ocak 2018 Personel Alım İlanları (Lise ve Üniversite Mezunu)

Akbank personel alım ilanları çeşitli ilan sayfaları üzerinden yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı bildirildi.

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Akbank Ocak 2018 Personel Alım İlanları (Lise ve Üniversite Mezunu)

Akbank personel alım ilanları çeşitli ilan sayfaları üzerinden yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı bildirildi.

14 Ocak 2018 Pazar 14:10
Akbank Ocak 2018 Personel Alım İlanları (Lise ve Üniversite Mezunu)

Türkiye Bankacılık sektörünün köklü kuruluşlarından olan Akbank çeşitli ilan sayfalarından ve kendi kariyer sayfası üzerinden yayımladığı ilanında en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu.

Akbank yayımladığı ilan ile 37 pozisyona personel alımı yapacağını duyururken alıma başvuruların internet üzerinden alınacağı açıkladı.

Hangi Pozisyonlara Personel Alımı Yapılacak?

Hazine İş/Teknik Analisti    Kocaeli, İstanbul
TİCARİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ    ** Tüm Türkiye 
Şoför    İstanbul
İç Kontrol Uzmanı (Genel Müdürlük Kontrollleri)    İstanbul
Java Yazılım Uzmanı /Deneyimli Java Yazılım Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Java Yazılım Geliştirme Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
BT İş Sürekliliği ve Konfigürasyon Yönetimi Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
İngilizce Bilen Çağrı Merkezi Yetkilisi    Kocaeli, İstanbul
Yarı Zamanlı Takım Asistanı    İstanbul
Çağrı Merkezi Yetkilisi - Engelli      Kocaeli, İstanbul
Gişe Yetkilisi - Engelli      İstanbul
Gişe Yetkilisi - İSTANBUL ANADOLU    İstanbul
Gişe Yetkilisi - İSTANBUL AVRUPA    İstanbul
Çağrı Merkezi Yetkilisi    Kocaeli, İstanbul
Nakit Operasyon Yetkilisi    Adana, Ankara, ...
Birebir Bankacılık Müşteri İlişkileri Yön / SAMSUN
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi    İstanbul
Ödeme Sistemleri Uygulama Test Yön Yrd    Kocaeli
Etkileşim Tasarımcısı    Kocaeli
Görsel Tasarımcı    Kocaeli
Süreç Yönetimi ve İş Geliştirme Yöneticisi    Kocaeli
İç Kontrol Uzmanı (Veri Analizi ve Raporlama)    İstanbul
Proje Finansman Kredileri Yöneticisi    İstanbul
BT Çağrı Merkezi Yazılım Geliştirme Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
BT Veri Depolama Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Kredi İzleme ve Takip Karar Destek Sistemleri YY    İstanbul
Dijital İletişim Yöneticisi    İstanbul
Strateji Yönetici Yardımcısı    İstanbul
Bilgi Güvenliği Siber Güvenlik Analisti    Kocaeli, İstanbul
Siber Tehdit İstihbarat Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Kurumsal Veri Ofisi-Veri/Veri Kalitesi Danışmanı    Kocaeli, İstanbul
Bilgi Güvenliği Veri Analisti    Kocaeli, İstanbul
BT Windows Tabanlı İşletim Sistemleri Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
İŞ BİLGİ RİSKİ YÖNETİCİSİ    Kocaeli 
KOBİ Uzman Hattı Yönetici Yardımcısı    Kocaeli, İstanbul
Risk Yönetimi-Faiz&Likidite Yönetici Yardımcısı    İstanbul
KVKK Sorumlu Yöneticisi- Kurumsal Veri Ofisi    Kocaeli, İstanbul.

Başvuru

Akbank personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açabilir ve müracaatlarını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir. 

http://www.kariyer.net/akbank-is-ilanlari-c11195-p1299/

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Akbank Personel AlımıAk Bank Iş IlanıAkbank Başvuru
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