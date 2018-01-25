Akbank En Az Lise Mezunu Makam Şoförü Alıyor-İşte Başvuru Ekranı

Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan Akbank, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu.

Akbank tarafından yayımlanan ilanda İstanbul'da bulunan şubelerde boşta bulunan şoför kadrosuna en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilanda şoför kadrosunda istihdam etmek üzere alınacak personellerin 3 ile 10 yıl arasında en az tecrübesi olması şartı aranıyor.

Kimler başvurabilir?

En az Lise Mezunu olması,

En az B sınıfı ehliyet sahibi,

Şoförlük konusunda tecrübeli

İletişimi kuvvetli

İşin Tanımı

Akbank personel alımına başvuran ve seçim aşamalarını başarı ile geçen adaylar makam şoförü olarak istihdam edilecek. Bu şoförler İstanbul'da bulunan şube ve genel merkezdee çalışacak.

Başvuru

Akbank personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://goo.gl/hH4LuR

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