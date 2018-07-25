Akbank Çok Sayıda Banka Memuru Alıyor!..

Türkiye'nin en köklü ve en kurumsal bankalarından biri olan Akbank yayımladığı ilanlar ile çok sayıda banka memuru statüsünde personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları ve genel şartlar...

Akbank banka memuru alımı yapıyor. Peki alınacak olan pozisyonlar nedir? Buna göre iç kontrol uzmanı, .net yazılım uzmanı, BT ortakatman sistem yönetim uzmanı, çağrı merkezi yetkilisi, gişe yetkilisi, siber güvenlik olay müdahale, strateji yönetici yardımcısı, özel bankacılık müşteri ilişkiler yöneticisi personeli, bilgi güvenliği ve siber güvenlik analisti, nakit operasyon yetkilisi gibi pozisyonlar için banka memuru alımı yapılmaktadır. Peki adaylar müracaatlarını nasıl yapacak?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Akbank bünyesinde istihdam etmek isteyen adayların nasıl bir yol izlemesi gerekmektedir. Öncelikle pozisyonlara göre farklı, farklı şartlar aranmakta olup adayların ilk olarak genel şartlar olan kılık kıyafetine özen göstermek, diksiyonu düzgün olmak, özgüveni yüksek olmak gibi şartlara sahip olması gerekiyor.

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