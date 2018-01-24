AKBANK 2018 Yılı Personel Alımları Başladı! Tecrübeli ve Tecrübesiz Yüzlerce Personel Alacak

AKBANK'ın çeşitli kariyer siteleri ve kendi resmi sitesinden yayımlanan personel alımı ilanların başvuru işlemleri devam ediyor. Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi olan Tüm Türkiye Genelinde Ticari Müşteri İlişkileri Yöneticisi alımının yanı sıra onlarca farklı pozisyon için tecrübeli ve tecrübe şartsız personel alımları yapacağını duyurdu.

Kocaeli ve İstanbul'da Engelli Çağrı Merkezi Yetkilisi ve Gişe Görevlisi alımı yapacak olan Akbank, İstanbul'da şoför, Yarı zamanlı takım asistanı, Yatırımcı ilişkileri yöneticisi, Çağrı Merkezi Birebir Müşteri Uzmanı, Yazılım Geliştirme uzmanı gibi alımlar yapacak. Her bir pozisyon için farklı başvuru şartları açıklanırken, bazı pozisyonlarda adaylarda tecrübe şartı aranmadığı belirtildi.

AKBANK 2018 Yılı Personel alımlarıyla ilgili detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için www.kariyer.net/akbank-is-ilanlari-c11195-p1299/#tblFirmaIlanlari adresini ziyaret edebilirsiniz.

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