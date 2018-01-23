2018 İş Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayımlandı

İş Bankası personel alım ilanı yayımlandı.

Türkiye bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan İş Bankası, yayımladığı duyurusunda en az lise mezunu adaylar arasından şoför alımı yapacağını duyurdu. İş Bankası tarafından yayımlanan duyuruda alınacak personellerin İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Kırklareli (Lüleburgaz) ve Mersin'de bulunn İş Bankası şube ve merkezlerinde istihdam edileceği belirtildi.

Başvuru

İş Bankası tarafından yayımlanan duyuruda personel alımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Sınava son başvuru tarihi başvurular 30 Ocak 2018 Salı günü olup, sadece cv.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir. Özgeçmiş Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, “İlana Başvur” bölümü aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkân vermektedir. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı olacaktır."

Sınav Ne Zaman?

Personel alımı için yapılacak sınav 9 Şubat tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Başvuru sonuçları ve sınav ile ilgili duyurular “İş Bankası Aday Kariyer Portalı”nda yer alan “Başvurularım” kısmından adaylara duyurulacaktır.

Başvuru Şartları

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

# 09 Şubat 1990 ve sonrasında doğmuş olmak

# 2016 yılından önce alınmış en az B sınıfı ehliyeti veya 2016 yılından sonra alınmış en az D1 sınıfı ehliyeti sahibi olmak

# İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Kırklareli ve Mersin illerinde ikamet ediyor olmak

# En az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak

# 09.07.2020 tarihine kadar geçerli bir psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak

# SRC1 ve SRC2 belgelerinden herhangi birine ve SRC3 ve SRC4 belgelerinden herhangi birine sahip olmak

# Kamu haklarından yoksun bulunmamak, affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak

# Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak

# Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak

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