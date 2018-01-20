11 Banka En Az Lise Mezunu Yüzlerce Personel Alıyor (Tecrübeli-Tecrübesiz)

11 farklı banka, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilanında en az lise mezunu vatandaşlar arasından personel alımı yapacağını duyurdu.

Farklı bankalar tarafından yayımlanan ilanlar, Ocak 2018 dönemine ait olup tüm personel alımları için başvuru süreci de devam etmektedir. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını internet üzerinden yapması gerekecektir. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak tüm banka ilanlarını tek başlık altında takipçilerimiz ile paylaştık.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Personel Alımı

Kuveyt türk Katılım Bankası, Türkiye genelinde bulunan bazı şubelerindeki 20 açık pozisyona tecrübeli-tecrübesiz adaylar arasından personel alımı yapılacağı duyurdu. Hizmet kalitesini arttırmak ve genç işsizlere istihdam kapısı olma hedefi ile yayımlanan ilanın edtayları için TIKLAYIN

Fibabanka Personel Alımı

Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan Fibabanka, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilanlar ile toplamda 9 pozisyona personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanın detayları ve başvuru ekranı için TIKLAYIN

TEB Personel Alımı

1927 yılında kurulan ve kurulduğu ilk gündne bu yana müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedef haline getirmiş olan Türk Ekonomi Bankası, yayımladığı ilanında farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. 75 pozisyona yapılan personel alımının detayları için TIKLAYIN

Yapı Kredi Personel Alımı

Türkiye bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünerek vatandaşlara en iyi hizmeti götürmeyi hedef haline getirmiş olan Yapı Kredi, yeni personeller alarak hem hizmet kalitesini arttırmak, hem de genç. işsizlere istihdam kapısı olmayı sürdürmek istiyor. Bu kapsamda Yapı Kredi 82 pozisyona personel alımı yapıyor. İlanın detayları için TIKLAYIN

Albaraka Türk Katılım Bankası Personel Alımı

Albaraka Türk Katılım Bankası, çeşitli ilan sayfalarında yayımladığı duyuru ile personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye genelindeki şubelerinde boşta bulunan 17 pozisyona personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın detayları için TIKLAYIN

Burgan Bank Personel Alımı

Burgan Bank tarafından yayımlanan ilanda, bankanın Türkiye genelinde bulunan birçok şubesine çok sayıda personel alımı yapılacağı bildirildi. Buna göre Burgan Bank, boşta bulunan 36 pozisyona personel alımı yapacak. Detaylar için TIKLAYIN

Garanti Bankası Personel Alımı

Garanti Bankası, hem hizmet kalitesini arttırmak, hem de genç işsizlere istihdam kapısı olmak için yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda Garanti Bankası Türkiye genelinde bulunan şubelerindeki boş kadroları yayımladı.Boş kadrolar ve başvuru ekranı için TIKLAYIN

Akbank Personel Alımı

Akbank yayımladığı ilan ile 37 pozisyona personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada bu pozisyonlara yapılacak başvuruların internet üzerinden alınacağı açıklandı.Alım yapılan pozisyonlar ve başvuru ekranı için TIKLAYIN

Şekerbank Personel Alımı

Şekerbank Ocak 2018 döneminde personel alım ilanlarını kamuoyuna duyuruldu. Buna göre Şekerbank'ın Birçok İlde bulunan şubelerinde boşta olan 21 pozisyon için personel alımı yapacak. İlanın detaylaır ve başvuru ekranı için TIKLAYIN

QNB Finansbank Personel Alımı

QNB Finansbank, resmi kariyer sayfası üzerinden birçok ilan yayımladı. Yayımlanan ilanlarda banka, Türkiye genelinde bulunan şubelerinde, boşta bulunan kadrolara en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın detayları ve başvuru ekranı için TIKLAYIN

DenizBank Personel Alımı

Türkiye bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan DenizBank, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı duyuru ile en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu.Denizbank en az lise mezunu personel alım ilanınn detayları için TIKLAYIN

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